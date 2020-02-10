Пудостьское сельское поселение – за комфортные условия проживания

Основной задачей развития нашего поселения остается улучшение качества жизни населения, создание условий для комфортного проживания граждан на территории поселения.

В состав Пудостьского поселения входит 28 населенных пунктов, на территории которых, по состоянию на 1 января 2020 года, проживают 10288 человек. По демографическому составу чуть больше половины жителей – 5792 человека (56,3 %) – трудоспособного возраста, старше трудоспособного возраста – 2910 человек (28,3 %), моложе – 1586 человек (15,4 %). В 2019 году в поселении родилось 87 человек, умерло – 105 человек.

Экономика

В экономике поселения занято 1918 человек, в том числе среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям составила – 574 человека. Среднемесячная заработная плата одного работника (по крупным и средним предприятиям) в 2019 г. составила 42 120,00 рублей или 109,3% к уровню предыдущего года.

Уровень регистрируемой безработицы в поселении составил 0,34% (20 человек), на 1 января 2019 г. это значение ниже - 0,16% (9 человек).

По данным статистики, на 1 января 2020 года в поселении зарегистрировано 175 организаций (2019г. – 183), индивидуальных предпринимателей – 291 (2019г. – 270).

В 2019 г. консультационную поддержку в «Муниципальном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства» Гатчинского муниципального района получили 13 субъектов малого и среднего предпринимательства нашего поселения.

На территории поселения располагается: 34 объекта торговли (в том числе 6 субъектов нестационарной торговли); 5 предприятий общественного питания; 6 предприятий оказывает бытовые услуги населению. Также население обслуживают 3 постоянно функционирующие автолавки.

Бюджет

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики на территории поселения является бюджет.

Доходная часть бюджета поселения за 2019 год, с учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов РФ (дотации, субвенции), исполнена в сумме 103874,1 тыс. рублей или 74,4 % к утвержденному годовому плану. Собственные доходы бюджета поселения за 2019 год (налоговые, неналоговые) составили 31089,9 тыс. рублей – 102,3% от запланированных. Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов - 29,9 %. Безвозмездные поступления пополнили казну поселения на 72784,2 тыс. рублей – 70,1 % от плана.

В 2019 году задолженность (недоимка) по налоговым платежам (земельный налог, налог на имущество физических лиц, НДФЛ) в бюджет поселения уменьшилась в 2,5 раза, что явилось результатом работы комиссии по повышению собираемости налогов, страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, снижению неформальной занятости, легализации «серой заработной платы в Пудостьском сельском поселении.

Расходная часть бюджета поселения за 2019 год исполнена в сумме 101763,4 тыс. рублей, что составляет 70,9% к годовому плану.

Расходование бюджетных средств осуществлялось в рамках непрограммных и программных расходов. Удельный вес программных расходов в общей структуре составляет 81,1% или 82 539,1 тыс. рублей, непрограммные расходы составляют 18,9% или 19 224,3 тыс. рублей.

В 2019 году было заключено 20 муниципальных контрактов на сумму 42561,0 тыс. рублей. По результатам проведения аукционов экономия составила 4 855,8 тыс. рублей.

Благоустройство

Одно из основных направлений работы администрации - благоустройство населенных пунктов. В 2019 году по разделу «Национальная экономика», подразделу «Дорожное хозяйство» израсходовано 13694,6 тыс. рублей (бюджет Ленинградской области - 1028,8 тыс. рублей, бюджет Гатчинского района – 8 510,5 тыс. рублей, местный бюджет – 4155,3 тыс. рублей).

В частности, в рамках областного закона №03-оз от 15.01.2018 г.

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» отремонтирована дорога местного значения на ул. Новой в пос. Пудость.

На средства бюджета Гатчинского муниципального района и местного бюджета:

- отремонтированы дороги местного значения дер. Покизен-Пурская - ул. Круговая, пер. Ижорский;

- отремонтирована дорога местного значения в дер. Малое Рейзино - ул. Детская.

Также денежные средства по подразделу «Дорожное хозяйство» израсходованы на:

- содержание автодорог (расчистка от снега, подсыпка песком и щебнем),

- разработку и экспертизу смет, по ремонту дорог и дворовых территорий;

- технический надзор за выполнением работ;

- мероприятия по безопасности дорожного движения (изготовлены и установлены дорожные знаки).

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» израсходовано 1365,4 тыс. рублей, в том числе на:

- топосъемку земельных участков, определение их границ, технические планы сооружений (дорог);

- выполнен комплекс работ по внесению границ населенных пунктов поселения в ЕГРН и описанию территориальных зон.

В 2019 году по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу «Благоустройство» израсходовано 1210,3 тыс. рублей, в том числе:

- уличное освещение - 4 484,1 тыс. рублей (оплата за электроэнергию уличного освещения населенных пунктов, обслуживание сетей уличного освещения, приобретение энергосберегающих уличных светильников);

- в рамках реализации закона Ленинградской области №147-оз от 28.12.2018г. «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» благоустроена дворовая территория в дер. Большое Рейзино, дома 33, 34, 37 на сумму 4301,5 тыс. рублей (бюджет Ленинградской области - 1535,1 тыс. рублей, бюджет Гатчинского муниципального района – 100,0 тыс. рублей, местный бюджет – 2666,4 тыс. рублей);

- прочие мероприятия по благоустройству выполнены на сумму 4 424,7 тыс. рублей (работы по содержанию и уборке территории от мусора, аккарицидная обработка территории от клещей, мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского, работы по содержанию и ремонту хоккейных коробок в пос. Пудость и пос. Терволово, окашивание травы, опиловка аварийных деревьев, изготовление и установка информационных стендов в населенных пунктах поселения, приобретение игрового оборудования на детскую площадку в пос. Терволово, баскетбольной стойки и турника в дер. Ивановка, благоустроена автобусная остановка в пос. Пудость, установлены две новые контейнерные площадки для сбора ТКО в пос. Мыза-Ивановка и другое).

С 1 ноября 2019 года услуга по сбору мусора стала коммунальной на всей территории Ленинградской области, то есть фактически создана система, при которой за весь процесс, связанный со сбором, транспортировкой, обработкой и утилизацией бытового мусора, отвечает одно юридическое лицо – региональный оператор.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления в области обращения с твердыми коммунальными относится создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

В поселении имеется 18 мест накопления твердых коммунальных отходов в 10 населенных пунктах поселения, где проживает 88,6% жителей поселения. В остальных 18 населенных пунктах (11,4%) граждане выступают за децентрализованный вывоз ТКО.

В отчетном году поселение принимало участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета на мероприятия по созданию мест накопления твердых коммунальных отходов. К сожалению, заявку отклонили, субсидию не выделили.

Подводя итог проделанной работе по благоустройству, хочу сказать слова благодарности всем, кто участвовал в этой работе, кто не остался в стороне. Это, конечно, наши депутаты, наши старосты, которые всегда помогают нам в работе с населением, всегда обращают внимание на важные проблемы. Мы очень благодарны школьным бригадам и руководителям этих бригад за проделанную работу в 2019 году: уборку мусора, покраску ограждений, создание клумб, благоустройство воинских захоронений и многое другое. Мы благодарны нашим активным местным жителям, которые помогают в работе по благоустройству населенных пунктов. Мы очень надеемся, что все больше людей будут проявлять свою активную позицию в жизни и благоустройстве поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подразделу «Жилищное хозяйство» израсходовано 24514,7 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» приобретено жилья для переселения граждан из аварийного фонда на сумму 22002,0 тыс. рублей (Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 10441,8 тыс. рублей; бюджет Ленинградской области – 6579,1 тыс. рублей; бюджет Гатчинского муниципального района – 4067,2 тыс. рублей; местный бюджет – 913,9 тыс. рублей);

- перечислены денежные средства Гатчинскому муниципальному району по переданным полномочиям на осуществление муниципального жилищного контроля и реализацию прав граждан для участия в федеральных, региональных и муниципальных целевых программах, на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья в сумме 240,4 тысяч рублей;

- проведен ремонт в муниципальных квартирах поселения на сумму 455,6 тыс. рублей;

- проведены работы по газоснабжению муниципальной квартиры и монтажу системы отопления на сумму 172,5 тыс. рублей;

- оплачены взносы в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» на сумму 1 267,1 тыс. рублей;

- на средства Гатчинского муниципального района отремонтированы три жилых помещения одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны на сумму 299,8 тыс. рублей;

- на прочие работы и услуги израсходовано 77,3 тыс. рублей (в том числе произведены расчеты с АО «ЕИРЦ» МО Гатчинский район за услуги по расчетам начислений за жилой найм от населения, проведено техническое обследование здания, изготовлен технический паспорт на муниципальную квартиру, изготовлены и установлены таблички на аварийные дома и другое).

По подразделу «Коммунальное хозяйство» израсходовано 1075,6 тыс. рублей, в том числе возмещены убытки за помывки граждан за пользование муниципальной баней пос. Пудость, оплачено отопление свободного жилого фонда и свободных помещений здания банно-прачечного комбината, изготовлены и установлены оконные блоки в помещениях банно-прачечного комбината, выполнены работы по опрессовке и промывке системы отопления банно-прачечного комбината, выполнены работы по обследованию несущих конструкций здания банно-прачечного комбината, оплачены работы по техническому надзору за строительством распределительного газопровода по улицам Комсомольской, Половинкиной, Луговой и Лесной в пос. Пудость, оплачены работы по техническому обслуживанию распределительного газопровода в дер. Сокколово, перечислены денежные средства Гатчинскому муниципальному району по переданным полномочиям.

В прошедшем году на территории поселения введено в эксплуатацию 9510 квадратных метров жилья. Проведены работы по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: дер. Черново, дом 46.

На 1 января 2020 года задолженность населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и найм жилых помещений составляет:

- АО «Коммунальные системы» Гатчинского района – 53660,9 тыс. рублей;

- УК «Возрождение» - 17121,3 тыс. рублей;

- администрация Пудостьского сельского поселения (плата за найм) – 1776,7 тыс. рублей.

В 2019 году по заявлениям администрации мировым судьей 34 судебного участка вынесен 31 судебный приказ о взыскании задолженности за найм жилых помещении. Данные приказы направлены судебным приставам для взыскания задолженности. Службой судебных приставов на основании заявления администрации возбуждено 82 исполнительных производства на общую сумму 585,0 тыс. рублей.

Проблемным остается вопрос обеспечения граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями. Количество граждан, состоящих на учете нуждающихся на 1 января 2020 г.:

- 18 семей состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 51 семья признана нуждающейся для участия в программах.

В течение 2019 года 3 семьи сняты с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, в связи с утратой оснований состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 2019 году 3 молодых специалиста АО ПЗ «Красногвардейский» получили субсидии на приобретение жилых помещений.

В региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» попало 7 многоквартирных домов (28 квартир) поселения, признанных аварийными. Согласно данной программе необходимо приобрести для расселения аварийного фонда в 2019 году – 10 квартир, в 2020 году –18 квартир. На 1 января 2020 года приобретено 14 жилых помещений.

Газификация

С 1 апреля 2018 г. полномочия по газификации исполняет администрация поселения.

В 2019 году проведены строительно-монтажные работы и осуществлен ввод в эксплуатацию распределительного газопровода с вводами до границ земельных участков части дер. Сокколово (35 домовладений). Это позволило гражданам получить технические условия и начать проводить работы по газификации своих домовладений.

В отчетном году выполнены проектные и строительно-монтажные работы по газоснабжению улиц Половинкиной, Комсомольской, Луговой, Лесной в пос. Пудость (76 домовладений) за собственные средства жителей.

В 2019 году утверждена схема газоснабжения и получены новые технические условия дер. Алапурская, дер. Юля-Пурская, дер. Покизен-Пурская. За собственные средства граждан разработана рабочая документация распределительных газопроводов с вводами данных деревень.

В рамках выполнения программы газификации Ленинградской области закончено проектирование межпоселкового газопровода дер. Корпиково, дер. Черново, дер. Педлино, дер. Хиндикалово, дер. Пеньково, документация передана на государственную экспертизу. Администрацией поселения направлена заявка на участие в отборе для предоставления субсидий из бюджета Ленинградской области на проектно-изыскательские работы по газификации данных населенных пунктов.

В 2019 году начаты работы по выбору трассы и согласованию ее прохождения с землепользователями межпоселкового газопровода дер. Большое Рейзино – пос. Мыза-Ивановка.

Рассматривая перспективу газификации поселения, администрация подала заявку по включению в программу газификации Ленинградской области дер. Петрово, дер. Ахмузи, дер. Скворицы, дер. Кезелево, дер. Мута-Кюля.

Социальная работа

Одним из важных направлений работы администрации является социальная сфера, направленная на улучшение качества жизни населения.

На территории поселения проживают 18 опекаемых детей и 30 детей-инвалидов. На 1 января

2020 г. среди жителей поселения - 118 ветеранов Великой Отечественной войны.

Администрация работает в тесном контакте с Советом ветеранов поселения. Традиционно проводятся мероприятия ко всем памятным датам, ветераны принимают активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, за что мы говорим им огромное спасибо. В 2019 году проведено 26 мероприятий с участием ветеранов.

Ежегодно проводится благоустройство воинских захоронений на территории поселения.

Большую помощь в поддержании данных объектов оказывают подростковые трудовые бригады, школы поселения, Совет ветеранов поселения, ООО «Ритуал». Мы не должны забывать места воинской славы нашего народа. Наша задача – воспитывать патриотизм в наших детях. И все, кто помогает следить за порядком, за чистотой каждого из памятников – отдают свою дань уважения нашей истории, своим предкам, своей Родине.

В 2019 г. были приобретены подарки для жителей блокадного Ленинграда и участников Великой Отечественной войны, членам Совета ветеранов поселения, работникам учреждений культуры и детям работников учреждений культуры. Стало хорошей традицией в канун Нового года дарить подарки детям из малообеспеченных семей, проживающим на территории нашего поселения, в 2019 году мы порадовали 150 детей. Организована доставка детей на новогоднюю ёлку в г. Гатчину.

Администрация поселения благодарит ИП Александра Свердлина, который по нашему ходатайству оказал помощь семьям поселения, нуждающимся в поддержке: приобретено 19 наборов канцелярских товаров для первоклассников из малообеспеченных семей.

На территории поселения расположено 4 детских сада, 2 школы, 2 амбулатории, 3 ФАПа, 1 участок врача общей практики.

В 2019 году закрылся и до настоящего времени не работает ФАП в пос. Мыза-Ивановка - нет специалиста.

Для улучшения обслуживания населения на территории поселения в Пудостьском КДЦ три раза в неделю работает филиал МФЦ г. Гатчина.

Молодежная политика

В 2019 году по разделу «Образование», подразделу «Молодежная политика» израсходовано 915,5 тыс. рублей, в том числе основные расходы:

- транспортные услуги по доставке детей и молодежи на мероприятия на сумму 144,4 тыс. рублей;

- оплата труда подростковой трудовой бригады на сумму 606,0 тыс. рублей (в том числе из бюджета Гатчинского муниципального района 65,2 тыс. руб., из местного бюджета 540,8 тыс. рублей). Ежегодно летом на территории Пудостьского поселения формируются подростковые бригады из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В 2019 году за три смены поработали 36 подростков и 3 бригадира;

- остальные средства израсходованы на организацию и проведение мероприятий, досуга молодежи в поселении, приобретены футболки для Молодежного совета поселения, приобретен подарок детскому саду пос. Пудость в связи с юбилейной датой.

Молодежный совет поселения принимает активное участие в реализации молодежной политики в поселении, привлекает к своей работе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Спорт

В прошедшем году мы добились немалых спортивных успехов, наши спортсмены показывали хорошие результаты. Назову некоторые из них:

- девушки 2002-2003 г.р. и 2004-2005 г.р. стали серебряными призерами на соревнованиях по мини-футболу Северо-Запада России;

- девушки 2003-2005 г.р. стали серебряными призерами в соревнованиях по футболу на первенство Ленинградской области;

- команда Пудостьского сельского поселения заняла 2 место в Зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- команда клуба «Новая волна» Пудостьской средней школы заняла 1 место на Всероссийский сельских спортивных играх.

Из бюджета Пудостьского сельского поселения по разделу «Физическая культура и спорт» израсходовано 1874,4 тыс. рублей, в том числе:

- заработная плата с начислениями спортинструкторам, проведение спортивных соревнований - 751,2 тыс. рублей;

- заявочные взносы команд на участие в областных, районных, городских соревнованиях - 446,5 тыс. рублей;

- приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы - 177,1 тыс. рублей;

- транспортные услуги для доставки команд на соревнования - 499,6 тыс. рублей.

Важной задачей является привлечение большего числа людей к активным занятиям физической культурой, здоровому образу жизни, развитие и популяризация простых и доступных видов спорта.

Культура

Муниципальное казенное учреждение культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс», в состав которого входят Пудостьский КДЦ, Терволовский СДК, Рейзинский сельский клуб и три библиотеки, проводит работу по организации самодеятельного творчества, организует досуг населения и культурно-массовые мероприятия.

В 2019 году в учреждениях культуры проведено большое количество мероприятий по работе с детьми, молодежью, по организации семейного досуга, для пожилых людей.

В 2019 году введены инновационные формы культурно-досуговой деятельности: I карнавал «Сказка к нам приходит» в рамках Дня поселения, в котором приняли участие делегации всех образовательных учреждений поселения и жители; интеллектуальный квиз «Игра головой» среди учащихся Пудостьской и Терволовской школ с привлечением профессиональной команды; начал работу киноклуб «Перерыв на кино».

По разделу «Культура» в 2019 году израсходовано 25 466,3 тыс. рублей, в том числе основные расходы:

- на заработную плату с начислениями работникам культуры израсходовано 15785,7 тыс. рублей (в том числе выделена субсидия из областного бюджета – 4442,2 тыс. рублей);

- на оплату коммунальных услуг зданий учреждений культуры израсходовано 4 736,8 тыс. рублей;

- на проведение культурно-массовых мероприятий – 680,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств Гатчинского муниципального района 50,0 тыс. рублей);

- на транспортные услуги – 293,5 тыс. рублей;

- выполнены электромонтажные работы в здании Пудостьского КДЦ на сумму 331,4 тыс. рублей;

- на приобретение основных средств, хозяйственных, канцелярских товаров, оплату услуг по содержанию имущества и прочих расходов – 3 638,6 тыс. рублей.

В 2019 году на территории поселения проведено три районных мероприятия: Марафон молодежного творчества «Время молодых»; конкурс чтецов «Живое слово»; фестиваль народных игр и национальных видов спорта;

Коллективы принимают участие не только в мероприятиях своего поселения, но и районного и областного масштаба, а также во Всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Хочется отметить: ансамбль русской песни «Россияночка»; вокально-эстрадную студию «Хорус»; хореографический коллектив «Арабески»; танцевальный коллектив «В движении»; эстрадно-цирковую студию «GoldenStar»; театральную студию «Непоседы».

Команда Молодежного совета поселения стала лауреатом I степени на X Районном марафоне молодежного творчества «Время молодых».

Жители нашего поселения принимали участие в районном смотре-конкурсе «Подворье-2019». 1 место в номинации «Лучший рецепт традиционной русской кухни» завоевала Нина Александровна Минчёнок. Благодарностью Законо-

дательного собрания Ленинградской области в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство» награждена Ольга Александровна Отти.

Семья Скворцовых-Дроздовых из пос. Мыза-Ивановка награждена дипломом участника конкурса «Почетная семья Гатчинского муниципального района 2019». Семья Галкиных из пос. Пудость заняла

3 место в районном фестивале молодых семей.

Владимир Владимирович Николаев в 2019 получил диплом за участие в районном конкурсе «Человек слова и дела»; Ольга Николаевна Левкина получила диплом за участие в районном конкурсе «Женщина года – 2019».

В 2019 году администрация поселения награждена бронзовой медалью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за участие в конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий» в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях»;

Планы на 2020 год

Основные задачи в работе администрации Пудостьского сельского поселения в 2020 году – продолжить работу по:

- реализации мероприятий в рамках областных законов № 3-оз от 15.01.2018 г. «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и № 147-оз от 28.12.

2018 г. «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»;

- ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий, в том числе в рамках участия в государственной программе Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»;

- энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации систем наружного освещения МО «Пудостьское сельское поселение»;

- установке современных детских игровых и спортивных площадок в населенных пунктах поселения;

- газификации населенных пунктов поселения;

- благоустройству населенных пунктов поселения.

В заключение хочу поблагодарить за сотрудничество в работе правительство Ленинградской области, администрацию Гатчинского муниципального района, депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, депутатов нашего поселения, старост, членов общественных советов, руководителей предприятий и учреждений, представителей федеральных служб, бизнеса.

Большое спасибо всем участникам конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, прославляющих нашу малую Родину - Пудостьское сельское поселение, всем жителям поселения, коллективу администрации поселения за работу в 2019 году.