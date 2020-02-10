Завтра отключат свет

Завтра отключат свет

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с прове-дением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

Рубрики : ЖКХ     10 Feb 2020

11 февраля с 09:00 до 16:00

Веревское СП:

д.Вайя.                        

 

11 февраля с 09:00 до 17:00    

Рождественское СП:

с.Рождествено: ул.Соколова, Б.Проспект д.85-109, Храм. 

 

11 февраля с 10:00 до 16:00

Пудостьское СП:

д. Мыза -Ивановка, д. Малая Оровка, д. Кемпелево.

 

Веревское СП:

п.Торфопредприятие, д. Пегелево, д. Кирлово.

 

Сяськелевское СП:

д.М.Ондрово, д.Кастино, д. Туганицы.

 

Сад-во «Мостовик», сад-во «Лесное», сад-во «Тайцы», сад-во «Тритон», сад-во «Ольха», сад-во «Тайга», сад-во «Радуга», СНТ «Большие Тайцы», СНТ «Азимут», СНТ «Обуховец».           

 

 Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети

уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

 

11 февраля с 10.00 до 18.00

 Сусанинское СП:

п.  Кобралово ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Ленинградская, ул. Учительская, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Сельская, ул. Городская, пер. Дальний, ул. Партизанская, ул.  Дорожная, ул. Железнодорожная, ул. Рощинская, Урожай 1, 2, Березовая Роща.

 

 

11 февраля с 10.00 до 18.00

Пудомягское СП:

п. Лукаши, ч/сектор.

      

 

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