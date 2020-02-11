Область берет на контроль выделение земли многодетным семьям

Область берет на контроль выделение земли многодетным семьям

Утвержден порядок ведения сводного реестра земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям по 75-оз.

Рубрики : Общество     11 Feb 2020

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Теперь увидеть свободные участки и их движение в очереди можно будет в открытом доступе на сайте Леноблкомимущества с 15 мая 2020 года. В сводном реестре будет указан муниципальный район, название поселения, адрес, кадастровый номер и площадь земельного участка, категория земель и вид разрешенного использования. Предоставлять сведения о наличии земли для многодетных в комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области будут органы местного самоуправления.

Сводный реестр будет обновляться два раза в год – до 15 мая и до 15 ноября.

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