Область берет на контроль выделение земли многодетным семьям

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Теперь увидеть свободные участки и их движение в очереди можно будет в открытом доступе на сайте Леноблкомимущества с 15 мая 2020 года. В сводном реестре будет указан муниципальный район, название поселения, адрес, кадастровый номер и площадь земельного участка, категория земель и вид разрешенного использования. Предоставлять сведения о наличии земли для многодетных в комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области будут органы местного самоуправления.

Сводный реестр будет обновляться два раза в год – до 15 мая и до 15 ноября.