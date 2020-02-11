Область берет на контроль выделение земли многодетным семьям

Соответствующее постановление подписал
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Теперь увидеть свободные участки и их
движение в очереди можно будет в открытом доступе на сайте Леноблкомимущества с
15 мая 2020 года. В сводном реестре будет указан муниципальный район, название
поселения, адрес, кадастровый номер и площадь земельного участка, категория
земель и вид разрешенного использования. Предоставлять сведения о наличии земли
для многодетных в комитет по управлению государственным имуществом
Ленинградской области будут органы местного самоуправления.
Сводный реестр будет обновляться два раза
в год – до 15 мая и до 15 ноября.