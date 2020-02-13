Гатчинские баскетболистки победили в 11-й раз

Успешным стало
выступление команд юношей и девушек из Гатчинской школы № 2. Обе команды стали
победителями и завоевали путевки в следующий этап чемпионата.
Девушки из школьного
баскетбольного клуба «Аэродром» обыграли команду «Феникс» из школы № 2 города
Всеволожска и оставили на третьем месте клуб «Юность» из школы № 3 города
Кингисеппа. Лучшим игроком турнира признана Виктория Федорова из Гатчины.
Юноши из Гатчины обыграли
баскетболистов из клуба «Динамо – Росэнергоатом» (школа № 3, Сосновый Бор),
которые заняли второе место, и команду школы № 6 из города Тихвина, которая
завоевала бронзу. Лучшим игроком турнира стал Денис Пономарев (ШБК «Аэродром»).
Команда девушек из
Гатчинской школы № 2 выигрывает чемпионат Ленинградской области Школьной
баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ одиннадцатый год подряд! Юноши вновь стали
победителями областных соревнований спустя пять лет. В этом несомненная заслуга
их тренеров – Юлии и Сергея Юркевич, а также Татьяны Решетниковой!