Гатчинские баскетболистки победили в 11-й раз

Гатчинские баскетболистки победили в 11-й раз

В четверг, 6 февраля, в Сертолово прошел финал чемпионата Ленинградской области Школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ.

Рубрики : Спорт     13 Feb 2020

Успешным стало выступление команд юношей и девушек из Гатчинской школы № 2. Обе команды стали победителями и завоевали путевки в следующий этап чемпионата.

Девушки из школьного баскетбольного клуба «Аэродром» обыграли команду «Феникс» из школы № 2 города Всеволожска и оставили на третьем месте клуб «Юность» из школы № 3 города Кингисеппа. Лучшим игроком турнира признана Виктория Федорова из Гатчины.

Юноши из Гатчины обыграли баскетболистов из клуба «Динамо – Росэнергоатом» (школа № 3, Сосновый Бор), которые заняли второе место, и команду школы № 6 из города Тихвина, которая завоевала бронзу. Лучшим игроком турнира стал Денис Пономарев (ШБК «Аэродром»).

Команда девушек из Гатчинской школы № 2 выигрывает чемпионат Ленинградской области Школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ одиннадцатый год подряд! Юноши вновь стали победителями областных соревнований спустя пять лет. В этом несомненная заслуга их тренеров – Юлии и Сергея Юркевич, а также Татьяны Решетниковой!

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