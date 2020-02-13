Область помогает бездетным семьям

В 2019 году малыши появились у 249 женщин, прошедших процедуру ЭКО в 2018-2019 гг.

«С учетом целевых показателей национального проекта «Демография», к 2024 году в Ленинградской области нам нужно добиться увеличения рождаемости и снижения смертности. Областная медицина вносит решающий вклад в достижение этой цели, в том числе благодаря финансируемым из бюджета высокотехнологичным процедурам ЭКО, дородовому и послеродовому сопровождению, информационной работе с будущими матерями. Хочу также отметить, что у нас один из самых низких по стране показателей младенческой смертности. В наших планах сохранить эти результаты», — отмечает заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

В 2019 году направления на ЭКО получили более тысячи жительниц региона, проведено 779 процедур.