Область помогает бездетным семьям

В
2019 году малыши появились у 249 женщин, прошедших процедуру ЭКО в 2018-2019
гг.
«С
учетом целевых показателей национального проекта «Демография», к 2024 году в
Ленинградской области нам нужно добиться увеличения рождаемости и снижения
смертности. Областная медицина вносит решающий вклад в достижение этой цели, в
том числе благодаря финансируемым из бюджета высокотехнологичным процедурам
ЭКО, дородовому и послеродовому сопровождению, информационной работе с будущими
матерями. Хочу также отметить, что у нас один из самых низких по стране
показателей младенческой смертности. В наших планах сохранить эти результаты»,
— отмечает заместитель председателя областного правительства по социальным
вопросам Николай Емельянов.
В
2019 году направления на ЭКО получили более тысячи жительниц региона, проведено
779 процедур.