Аресты наркосбытчиков

В ночь на 3-е февраля в УМВД России по Гатчинскому району привезли пятерых мужчин. У каждого дома были обнаружены наркотические средства, хранившиеся с целью сбыта. В деревне Мины в квартире на Школьной улице у 32-летнего Николая Ж., ранее судимого, обнаружили несколько пакетиков гашиша общей массой около 3,5 граммов. В Вырице задержали троих – с амфетамином и каннабисом. У 26-летнего Дмитрия М. в доме на улице Лазо нашли более 2,5 г амфетамина; 32-летний Виталий Г. хранил у себя дома на улице Бакунина более 300 г амфетамина для сбыта. Его 38-летний брат Егор Г. продал ему каннабис массой 0,8 г. 40-летний Алексей А., ранее судимый, держал у себя более 700 г амфетамина с целью сбыта.

Все сбытчики арестованы и помещены в изолятор временного содержания. По фактам незаконного сбыта и покушения на сбыт в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела.