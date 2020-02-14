Аресты наркосбытчиков

В ночь на 3-е февраля в УМВД России по Гатчинскому
району привезли пятерых мужчин. У каждого дома были обнаружены наркотические
средства, хранившиеся с целью сбыта. В деревне Мины в квартире на Школьной
улице у 32-летнего Николая Ж., ранее судимого, обнаружили несколько пакетиков
гашиша общей массой около 3,5 граммов. В Вырице задержали троих – с амфетамином
и каннабисом. У 26-летнего Дмитрия М. в доме на улице Лазо нашли более 2,5 г
амфетамина; 32-летний Виталий Г. хранил у себя дома на улице Бакунина более 300
г амфетамина для сбыта. Его 38-летний брат Егор Г. продал ему каннабис массой
0,8 г. 40-летний Алексей А., ранее судимый, держал у себя более 700 г
амфетамина с целью сбыта.
Все сбытчики арестованы и
помещены в изолятор временного содержания. По фактам незаконного сбыта и
покушения на сбыт в крупном и особо крупном размере возбуждены уголовные дела.