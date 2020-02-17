Почему россияне выбирают Тунис

Основная
причина – Средиземное море. У берегов Африки оно мелкое и в июне уже можно
купаться. Хотя, случается, что пляж на 3-4 дня облюбует колония медуз, испортив
всё удовольствие.
1200 км
береговой линии Туниса – это мягкий белый песок без единого камешка.
Большинство пляжей муниципальные, бесплатные, а потому убираются не очень
тщательно. Зато пляжи при отелях всегда чистые и ухоженные. Если выйти к морю на
рассвете, можно разочароваться: весь песок завален слоем прибитых морем
водорослей. Но служащие очень быстро собирают всё до последней травинки. Ведь
эти водоросли – прибыль. Они используются в салонах талассотерапии.
Собственно,
талассотерапия – вторая причина, по которой россияне выбирают отдых в Тунисе. Один
двухчасовый сеанс буквально возвращает к жизни всё тело. В большинстве отелей
продаются сеансы семейного СПА-обслуживания.
Туристы,
привыкшие к драйву турецких курортов, в Тунисе его не найдут. Здесь не работают
аниматоры, а экскурсии из всех отелей одни и те же: Карфагенский Колизей,
пустыня Сахара, средневековые крепости и мечети. На базаре нет ничего, чего бы
не было в Турции. Но местные жители всегда честно отсчитывают сдачу.
В отелях работает
пакет «всё включено». Особое внимание уделяется семьям с детьми: в номера
ставятся дополнительные кровати, в ресторане составляется детское меню.
Развлечь детвору можно на аттракционах, в аквапарках, зоопарках, аквариумах,
ботанических садах.
Виза для
поездки в Тунис россиянам не нужна. 4-часовый перелёт легко переносят взрослые
и дети. На отдыхе могут возникнуть языковые проблемы. Обслуживающий персонал русского
не знает. Английским владеют не многие. Тунис был французской колонией, поэтому
французский – основной язык общения.
Молодёжь
развлекается в ночных клубах Сусса, Порт Эль Кантауи, Туниса. Для спокойного времяпровождения
подходят Монастир, Махдия, Зарзиз, Набуль. Респектабельный отдых предоставляют Хаммамет
и остров Джерба.
Летний отдых
в Тунисе на 7 дней стоит от 23082
руб./чел. подробнее можно посмотреть по
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