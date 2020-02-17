Почему россияне выбирают Тунис

Основная причина – Средиземное море. У берегов Африки оно мелкое и в июне уже можно купаться. Хотя, случается, что пляж на 3-4 дня облюбует колония медуз, испортив всё удовольствие.

1200 км береговой линии Туниса – это мягкий белый песок без единого камешка. Большинство пляжей муниципальные, бесплатные, а потому убираются не очень тщательно. Зато пляжи при отелях всегда чистые и ухоженные. Если выйти к морю на рассвете, можно разочароваться: весь песок завален слоем прибитых морем водорослей. Но служащие очень быстро собирают всё до последней травинки. Ведь эти водоросли – прибыль. Они используются в салонах талассотерапии.

Собственно, талассотерапия – вторая причина, по которой россияне выбирают отдых в Тунисе. Один двухчасовый сеанс буквально возвращает к жизни всё тело. В большинстве отелей продаются сеансы семейного СПА-обслуживания.

Туристы, привыкшие к драйву турецких курортов, в Тунисе его не найдут. Здесь не работают аниматоры, а экскурсии из всех отелей одни и те же: Карфагенский Колизей, пустыня Сахара, средневековые крепости и мечети. На базаре нет ничего, чего бы не было в Турции. Но местные жители всегда честно отсчитывают сдачу.

В отелях работает пакет «всё включено». Особое внимание уделяется семьям с детьми: в номера ставятся дополнительные кровати, в ресторане составляется детское меню. Развлечь детвору можно на аттракционах, в аквапарках, зоопарках, аквариумах, ботанических садах.

Виза для поездки в Тунис россиянам не нужна. 4-часовый перелёт легко переносят взрослые и дети. На отдыхе могут возникнуть языковые проблемы. Обслуживающий персонал русского не знает. Английским владеют не многие. Тунис был французской колонией, поэтому французский – основной язык общения.

Молодёжь развлекается в ночных клубах Сусса, Порт Эль Кантауи, Туниса. Для спокойного времяпровождения подходят Монастир, Махдия, Зарзиз, Набуль. Респектабельный отдых предоставляют Хаммамет и остров Джерба.

Летний отдых в Тунисе на 7 дней стоит от 23082 руб./чел. подробнее можно посмотреть по ссылке https://saletur.ru/Тунис/





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