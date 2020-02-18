В Ленинградской области прошла первая зимняя Спартакиада ветеранов

Участие в Спартакиаде приняли 167 представителей общественных ветеранских организаций из 22 команд со всей Ленинградской области. Женщины и мужчины в возрасте от 55 и от 60 лет попробовали свои силы в плавании, настольном теннисе, скандинавской ходьбе и стрельбе из электронного оружия. Дополнительным испытанием на прочность для представителей старшего поколения стали комбинированная эстафета и дартс. В результате, в командном зачете победил Приозерский район, второе место занял Выборгский район, на третьем – Волховский район.