В Ленинградской области прошла первая зимняя Спартакиада ветеранов

В Ленинградской области прошла первая зимняя Спартакиада ветеранов

Спортивный праздник проходил с 12 по 14 февраля на туристическо-спортивной базе «Связист» Приозерского района.

Рубрики : Спорт     18 Feb 2020

Участие в Спартакиаде приняли 167 представителей общественных ветеранских организаций из 22 команд со всей Ленинградской области. Женщины и мужчины в возрасте от 55 и от 60 лет попробовали свои силы в плавании, настольном теннисе, скандинавской ходьбе и стрельбе из электронного оружия. Дополнительным испытанием на прочность для представителей старшего поколения стали комбинированная эстафета и дартс. В результате, в командном зачете победил Приозерский район, второе место занял Выборгский район, на третьем – Волховский район.


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