В Ленинградской области прошла первая зимняя Спартакиада ветеранов

Участие в Спартакиаде приняли 167 представителей
общественных ветеранских организаций из 22 команд со всей Ленинградской
области. Женщины и мужчины в возрасте от 55 и от 60 лет попробовали свои силы в
плавании, настольном теннисе, скандинавской ходьбе и стрельбе из электронного
оружия. Дополнительным испытанием на прочность для представителей старшего
поколения стали комбинированная эстафета и дартс. В результате, в командном
зачете победил Приозерский район, второе место занял Выборгский район, на
третьем – Волховский район.