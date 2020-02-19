Пять пожаров: пострадавших нет

12 февраля в деревне Виркино в результате замыкания электросети в частном жилом доме выгорела внутренняя обстановка на площади 20 кв. метров.

15 февраля в посёлке Сиверском в многоквартирном жилом доме в одной из квартир на 2-м этаже частично выгорела межкомнатная стена. В момент пожара хозяев не было дома, пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма. С места происшествия по маршевой лестнице были эвакуированы три человека.

В тот же день в садоводстве «Славянка» массива «Антропшино» сгорела баня. Причиной стала неисправность дымохода печи.

17 февраля в Дружной Горке сгорел вагон-бытовка для хранения инвентаря. Проводится проверка.

19 февраля рано утром в Гатчине на улице Рощинской у д.2 горел контейнер с мусором, пострадал рядом стоящий автомобиль «ВАЗ 21112». Возгорание ликвидировано до приезда пожарных.

ОНДиПР Гатчинского района