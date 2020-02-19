Пять пожаров: пострадавших нет

12 февраля в деревне Виркино в результате замыкания электросети в частном жилом доме выгорела
внутренняя обстановка на площади 20 кв. метров.
15 февраля в посёлке Сиверском в многоквартирном жилом доме в одной из квартир на 2-м
этаже частично выгорела межкомнатная стена. В момент пожара хозяев не
было дома, пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма. С места
происшествия по маршевой лестнице были эвакуированы три человека.
В тот же день в садоводстве «Славянка» массива
«Антропшино» сгорела баня. Причиной стала неисправность дымохода печи.
17 февраля в Дружной Горке сгорел вагон-бытовка для хранения
инвентаря. Проводится проверка.
19 февраля рано утром в Гатчине на улице Рощинской у д.2 горел
контейнер с мусором, пострадал рядом стоящий автомобиль «ВАЗ 21112». Возгорание
ликвидировано до приезда пожарных.
ОНДиПР Гатчинского
района