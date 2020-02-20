Награды в преддверии Дня защитника Отечества

В Доме областного правительства прошел торжественный приём, на который были приглашены военнослужащие Западного военного округа, представители различных силовых структур, дислоцированных на территории Ленинградской области и ветераны.

«В этот год — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Год Памяти и Славы в Российской Федерации и Год Победителей в Ленинградской области мы с особыми словами благодарности обращаемся к защитникам Отечества, действующим военнослужащим и ветеранам», — отметил Александр Дрозденко.

Он напомнил, что всенародный праздник родился именно в Ленинградской области в 1918 году, когда молодая страна отразила здесь наступление врагов. На территории региона проходили и самые тяжёлые бои времён Великой Отечественной войны. Война пришла на нашу землю в июле 1941 под Лугой и закончилась в августе 1944 на Карельском перешейке.

«Мы во все времена уважали, уважаем и будем уважать ратный труд. И сегодня мы гордимся военнослужащими, достойно несущими свой долг на территории региона. День защитника Отечества — праздник, который нас всех объединяет. И мы хотим, чтобы Год Победителей в Ленинградской области стал объединяющим для старшего и младшего поколений. Мы гордимся нашими ветеранами, победителями на полях сражений Отечественной войны и гордимся победами молодежи — в учебе, спорте, их жизненными достижениями. Желаю всем успехов в служении Отечеству, мира любви и согласия! Берегите свои семьи! С праздником благородства и чести, с Днём Защитника Отечества!», — поздравил собравшихся губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.