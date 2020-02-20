Награды в преддверии Дня защитника Отечества

В Доме областного
правительства прошел торжественный приём, на который были приглашены
военнослужащие Западного военного округа, представители различных силовых
структур, дислоцированных на территории Ленинградской области и ветераны.
«В этот год — год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Год Памяти и Славы в Российской
Федерации и Год Победителей в Ленинградской области мы с особыми словами
благодарности обращаемся к защитникам Отечества, действующим военнослужащим и
ветеранам», — отметил Александр Дрозденко.
Он напомнил, что
всенародный праздник родился именно в Ленинградской области в 1918 году, когда
молодая страна отразила здесь наступление врагов. На территории региона
проходили и самые тяжёлые бои времён Великой Отечественной войны. Война пришла
на нашу землю в июле 1941 под Лугой и закончилась в августе 1944 на Карельском
перешейке.
«Мы во все времена
уважали, уважаем и будем уважать ратный труд. И сегодня мы гордимся
военнослужащими, достойно несущими свой долг на территории региона. День
защитника Отечества — праздник, который нас всех объединяет. И мы хотим, чтобы
Год Победителей в Ленинградской области стал объединяющим для старшего и
младшего поколений. Мы гордимся нашими ветеранами, победителями на полях
сражений Отечественной войны и гордимся победами молодежи — в учебе, спорте, их
жизненными достижениями. Желаю всем успехов в служении Отечеству, мира любви и
согласия! Берегите свои семьи! С праздником благородства и чести, с Днём
Защитника Отечества!», — поздравил собравшихся губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.