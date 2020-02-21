Гатчинские пловцы боролись за вступление в сборную

В отборочном старте,
прошедшем с 12 по 14 февраля, приняли участие 79 пловцов из Гатчинской ДЮСШ №
2, Коммунарской ДЮСШ и спортивной школы «КИВИ».
Победителями были
признаны Варвара Беспальченко (Гатчинская ДЮСШ № 2) и Корнелиу Андреева
(Коммунарская ДЮСШ) в троеборье 200 кп + 100 м + 800 вс.
В эстафетном плавании 4х50 м вольным стилем победителями среди команд юношей и девушек стали квартеты Гатчинской ДЮСШ № 2 в составе: Варвара Беспальченко, Дарья Архипова, Мария Сергеева, Ангелина Беспальченко и Максим Авсеенков, Юрий Анисимов, Иван Патрикеев, Михаил Федорин.
В ближайшее время будет
объявлен состав сборной команды Гатчинского района для участия в Первенстве
Ленинградской области, которое пройдет в начале марта в городе Пикалево.