Гатчинские пловцы боролись за вступление в сборную

В отборочном старте, прошедшем с 12 по 14 февраля, приняли участие 79 пловцов из Гатчинской ДЮСШ № 2, Коммунарской ДЮСШ и спортивной школы «КИВИ».

Победителями были признаны Варвара Беспальченко (Гатчинская ДЮСШ № 2) и Корнелиу Андреева (Коммунарская ДЮСШ) в троеборье 200 кп + 100 м + 800 вс.

В эстафетном плавании 4х50 м вольным стилем победителями среди команд юношей и девушек стали квартеты Гатчинской ДЮСШ № 2 в составе: Варвара Беспальченко, Дарья Архипова, Мария Сергеева, Ангелина Беспальченко и Максим Авсеенков, Юрий Анисимов, Иван Патрикеев, Михаил Федорин.

В ближайшее время будет объявлен состав сборной команды Гатчинского района для участия в Первенстве Ленинградской области, которое пройдет в начале марта в городе Пикалево.