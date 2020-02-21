Снега нет, но работы много

- Действительно, зима в этом году необычная. Если снег так и не выпадет, субботников весной будет меньше, так как мы уже сейчас постоянно убираем мусор, - сказал Владимир Рящин.

Недавно предприятие посетили руководители администрации Гатчинского района. Глава администрации Людмила Нещадим поставила перед коллективом конкретные задачи, для решения которых потребовалось увеличение штата.

В результате, работа предприятия изменилась по двум направлениям. К круглосуточной уборке дорог добавлено круглосуточное содержание тротуаров. Раньше тротуары убирали с 04.00 до 16.00 ежедневно. Если после этого начинался снегопад или ледяной дождь, приходилось искать сотрудников, которые могли бы

выйти на смену и обработать центральные тротуары антигололедной смесью. Теперь штатное расписание увеличилось на десять ставок. Основная смена – десять человек работает с 04.00 до 16.00, дополнительная смена 4-5 человек с 16.00 до 04.00. Бригады работают 2/2 по 12 часов.

С 2020 года введена ручная уборка в удаленных от центра Гатчины микрорайонах. В Егерской слободе трудится уборщик улично-дорожной сети, в том числе убирает улицу Северную и расположенную на ней контейнерную площадку. Для работы в районе Химози предприятие ждет трудолюбивого уборщика - место вакантно.

Кроме того, увеличился штат уборщиков дворовых территорий от Въезда до Коннетабля на 12 человек. Благодаря этому планируется уменьшить количество домов, закрепленных за одним дворником. Ранее УБДХ города Гатчины обслуживало 19 участков, теперь планируется разделить город на 30 участков. Соответственно, если раньше на одного уборщика приходилось 26 домов, теперь планируется – 15 домов. На данный момент уборка проходит пять раз в месяц. Когда штат уборщиков будет набран на все 30 участков, уборка будет производиться через день. Уборка на контейнерной площадке производится 26-27 раз в месяц, практически, каждый день.

- Получается, что дворник может находиться во дворе чаще и дольше. Значит, он сможет выполнить свою работу более качественно, - отметил Владимир Рящин.

Несмотря на то, что заработная плата увеличилась с первого января 2020 года, вакансии на предприятии еще есть. УБДХ города Гатчины приглашает на работу дворников, трактористов и других специалистов.

- Мы всегда идем навстречу сотрудникам. Если кто-то готов выйти на работу в свой выходной день, то оплата будет производиться по двойному тарифу, - подчеркнул Владимир Рящин.

В 2019 году для УБДХ города Гатчины за счет субсидий из бюджетов Гатчинского района и Ленинградской области было закуплено шесть единиц новой техники на сумму более 25 млн рублей. Это самосвал, погрузчик-экскаватор, КАМАЗ с большим кузовом (20 кубометров), лаповый снегопогрузчик, КАМАЗ-самосвал (7 кубометров) и трактор с плужно-щеточным оборудованием.

- Из-за аномальной погоды у нас на дорогах работает вся та же техника, что и в весенне-летний период, кроме поливомоечных машин. Практически весь зимний период ночью мы посыпаем дороги антигололедной смесью, днем собираем смет. Как правило, зимой мы ремонтируем и занимаемся обслуживанием этой техники, готовим ее к весне, но пока она вся в работе. Так, подметально-уборочные машины «Бродвей» практически переведены на круглосуточный режим (если позволяют погодные условия). К примеру, в обычный весенне-летний период данная спецтехника производит уборку только в дневное время, - рассказал Владимир Рящин.

Из-за нынешних погодных условий увеличился объем ремонтных работ. В связи с тем, что сезон горячего асфальтирования еще не наступил, ямочный ремонт аварийных ям производится холодным асфальтом. Также потребовалось произвести отсыпку щебнем грунтовых и щебеночных дорог в большем объеме, чем планировалось.

УБДХ город Гатчины подало заявку в администрацию Гатчинского района на приобретение четырех мини-погрузчиков для уборки улиц, на которых установили ограждение (Чехова, Радищева, проспект 25 Октября, Достоевского и другие). Сегодня там можно произвести уборку только вручную, а новая техника за счет небольшой ширины (меньше одного метра) позволит выполнять эту работу быстрее и качественнее. В комплектацию данных мини-погрузчиков входит бункерная щетка, что улучшает качество уборки и во дворах. На данный момент у УБДХ имеется только одна единица подобной спецтехники, которая практически без выходных убирает весь город. Предприятию также требуется новый автогидроподъемник с возможностью вылета стрелы на 28 метров. Имеющейся вышки порой не хватает для кронирования и спила аварийных деревьев.

С новой техникой и с новыми силами Гатчина становится чище.