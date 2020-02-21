Столетний юбилей Зинаиды Крюковой

Зинаида Кирилловна родилась 20 февраля 1920 года в деревне Фетенино Калининской области. Всю войну работала на нужды фронта: строила оборонительные сооружения в прифронтовой полосе.

С 1951 года проживает в деревне Мыза Сусанинского поселения. После переезда сразу же включилась в активную трудовую деятельность в колхозе, а затем и в совхозе, была постоянным участником общественной жизни деревни. Зинаида Кирилловна – ветеран труда, за время долгой и добросовестной работы получила множество наград. Среди них медаль к 100-летию со дня рождения Ленина, медаль к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне и многие другие. Вместе с мужем, ветераном войны, они вырастили двух дочерей, которые подарили им двух внуков.

Глава администрации Сусанинского поселения Елена Бордовская поздравила именинницу с красивой датой, пожелала ей здоровья и передала подарки. От имени соседей - жителей деревни Мыза поздравления со славным юбилеем передал староста Николай Соколов.