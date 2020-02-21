Столетний юбилей Зинаиды Крюковой

Зинаида
Кирилловна родилась 20 февраля 1920 года в деревне Фетенино Калининской
области. Всю войну работала на нужды фронта: строила оборонительные сооружения
в прифронтовой полосе.
С
1951 года проживает в деревне Мыза Сусанинского поселения. После переезда сразу
же включилась в активную трудовую деятельность в колхозе, а затем и в совхозе,
была постоянным участником общественной жизни деревни. Зинаида Кирилловна –
ветеран труда, за время долгой и добросовестной работы получила множество
наград. Среди них медаль к 100-летию со дня рождения Ленина, медаль к 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне и многие другие. Вместе с мужем, ветераном
войны, они вырастили двух дочерей, которые подарили им двух внуков.
Глава
администрации Сусанинского поселения Елена Бордовская поздравила именинницу с
красивой датой, пожелала ей здоровья и передала подарки. От имени соседей - жителей
деревни Мыза поздравления со славным юбилеем передал староста Николай Соколов.