Воинский мемориал на Солодухина благоустроят

В
настоящий момент ведутся работы по благоустройству территории мемориала. Как
сообщил председатель комитета строительства и градостроительного развития
территорий Гатчинского района Дмитрий Коновалов, в рамках работ будет заменено
мощение входной зоны к памятнику, обустроены газоны и бордюры.
Сейчас
подрядчик выполняет подготовительные работы – разобрано старое покрытие,
выполнена гидроизоляция, установлен бортовой камень. Мощение будет выполнено в
тротуарной плитке и брусчатке.
Людмила
Нещадим подчеркнула, что в преддверии 75-летия Великой Победы к ремонту
главного воинского мемориала Гатчины необходимо подойти более комплексно –
восстановить надписи на плитах, привести в порядок памятник и трибуну.
Пресс-служба
администрации Гатчинского района