Воинский мемориал на Солодухина благоустроят

В настоящий момент ведутся работы по благоустройству территории мемориала. Как сообщил председатель комитета строительства и градостроительного развития территорий Гатчинского района Дмитрий Коновалов, в рамках работ будет заменено мощение входной зоны к памятнику, обустроены газоны и бордюры.

Сейчас подрядчик выполняет подготовительные работы – разобрано старое покрытие, выполнена гидроизоляция, установлен бортовой камень. Мощение будет выполнено в тротуарной плитке и брусчатке.

Людмила Нещадим подчеркнула, что в преддверии 75-летия Великой Победы к ремонту главного воинского мемориала Гатчины необходимо подойти более комплексно – восстановить надписи на плитах, привести в порядок памятник и трибуну.

Пресс-служба администрации Гатчинского района