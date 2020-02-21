Воинский мемориал на Солодухина благоустроят

Воинский мемориал на Солодухина благоустроят

Сегодня глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим провела выездное рабочее совещание у мемориала воинской славы на улице Солодухина в Гатчине.

Рубрики : Общество     21 Feb 2020

В настоящий момент ведутся работы по благоустройству территории мемориала. Как сообщил председатель комитета строительства и градостроительного развития территорий Гатчинского района Дмитрий Коновалов, в рамках работ будет заменено мощение входной зоны к памятнику, обустроены газоны и бордюры.

Сейчас подрядчик выполняет подготовительные работы – разобрано старое покрытие, выполнена гидроизоляция, установлен бортовой камень. Мощение будет выполнено в тротуарной плитке и брусчатке.

Людмила Нещадим подчеркнула, что в преддверии 75-летия Великой Победы к ремонту главного воинского мемориала Гатчины необходимо подойти более комплексно – восстановить надписи на плитах, привести в порядок памятник и трибуну.

Пресс-служба администрации Гатчинского района

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