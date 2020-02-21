Замруководителя Следственного комитета Ленобласти проведет прием жителей в Гатчине

Прием граждан в городе Гатчина состоится 25 февраля с 10 до 11 часов по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 4.

Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, с жалобами на действия и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления по Ленобласти, а также по вопросу трудоустройства в органы СК России.

Информируем, что в соответствии с Распоряжением Следственного комитета Российской Федерации во время приема будет производиться видеозапись. Проведение приема граждан с использованием технических средств, а также учет и хранение носителей информации, полученной в ходе видеофиксации, будет осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и правил делопроизводства СК России. На личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.

В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к компетенции Следственного комитета Российской Федерации относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), о половой неприкосновенности граждан, о коррупционных преступлениях, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями, а также по иным составам преступлений, отнесённым к подследственности Следственного комитета Российской Федерации.