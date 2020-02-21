Замруководителя Следственного комитета Ленобласти проведет прием жителей в Гатчине

Прием граждан в городе Гатчина состоится 25 февраля с 10 до 11 часов по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 4.
Граждане
могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или
защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, с жалобами на действия и
решения следователей и руководителей следственных органов следственного
управления по Ленобласти, а также по вопросу трудоустройства в органы СК
России.
Информируем,
что в соответствии с Распоряжением Следственного комитета Российской Федерации
во время приема будет производиться видеозапись. Проведение приема граждан с
использованием технических средств, а также учет и хранение носителей информации,
полученной в ходе видеофиксации, будет осуществляться с соблюдением
законодательства Российской Федерации о персональных данных и правил
делопроизводства СК России. На личном приеме гражданин должен предъявить
документ, удостоверяющий его личность.
В соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации к компетенции Следственного комитета Российской Федерации относится
расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни
и здоровья граждан (убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), о половой неприкосновенности
граждан, о коррупционных преступлениях, превышении или злоупотреблении
должностными полномочиями, а также по иным составам преступлений, отнесённым к
подследственности Следственного комитета Российской Федерации.