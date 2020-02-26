Гатчину ждет кинофестивальный апрель

Отборочная
комиссия кинофестиваля остановила свой выбор на 16 картинах конкурсного показа –
это 11 документальных и 5 игровых фильмов, снятых в 2019-2020 годах по мотивам
литературных произведений или о биографиях писателей и поэтов. Еще несколько
новых российских картин будет продемонстрировано в рамках спецпоказов.
По
традиции в рамках кинофестиваля проходят творческие встречи. Так, в этом году
зрителей ждет встреча с заслуженной артисткой РСФСР Анной Каменковой и концерт
Дмитрия Певцова и музыкантов «Певцовъ-оркестра».
Среди
гостей кинофестиваля будет историк, культуролог, сценарист, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина
Сергей Михайлович Некрасов, дочь поэта Елена Леонидовна Пастернак, поэты Юрий
Кублановский и Виктор Куллэ.
Фильм
и книгу о В.Д. Поленове представит российский музеолог, директор Государственного
мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д.
Поленова Н.Ф. Поленова. Татьяна Ратобыльская представит свою книгу о А.М.
Володине.
Выставка
«Татьяна Толстая. Бегущая по волнам» будет посвящена 140-летию со дня рожденья
А.С. Грина.
Напомним,
что Российский кинофестиваль «Литература и кино» - это единственный в России
кинофорум, в котором участвуют только фильмы-экранизации, имеющие литературную
основу, а гостями являются не только кинематографисты, но и литераторы,
представлявшие и представляющие золотой фонд современной культуры.