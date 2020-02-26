Гатчину ждет кинофестивальный апрель

Отборочная комиссия кинофестиваля остановила свой выбор на 16 картинах конкурсного показа – это 11 документальных и 5 игровых фильмов, снятых в 2019-2020 годах по мотивам литературных произведений или о биографиях писателей и поэтов. Еще несколько новых российских картин будет продемонстрировано в рамках спецпоказов.

По традиции в рамках кинофестиваля проходят творческие встречи. Так, в этом году зрителей ждет встреча с заслуженной артисткой РСФСР Анной Каменковой и концерт Дмитрия Певцова и музыкантов «Певцовъ-оркестра».

Среди гостей кинофестиваля будет историк, культуролог, сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, директор Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергей Михайлович Некрасов, дочь поэта Елена Леонидовна Пастернак, поэты Юрий Кублановский и Виктор Куллэ.

Фильм и книгу о В.Д. Поленове представит российский музеолог, директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова Н.Ф. Поленова. Татьяна Ратобыльская представит свою книгу о А.М. Володине.

Выставка «Татьяна Толстая. Бегущая по волнам» будет посвящена 140-летию со дня рожденья А.С. Грина.

Напомним, что Российский кинофестиваль «Литература и кино» - это единственный в России кинофорум, в котором участвуют только фильмы-экранизации, имеющие литературную основу, а гостями являются не только кинематографисты, но и литераторы, представлявшие и представляющие золотой фонд современной культуры.