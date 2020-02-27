Школьные музеи будут сертифицированы

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Года Памяти и Славы в 2020 году комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области подписано соглашение о сотрудничестве с Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Москва).

Долгосрочная программа развития «Школьный Музей Победы» направлена на создание единого пространства, в котором участники смогут обмениваться опытом и знаниями о новых формах работы, выстраивать пути развития в рамках своих образовательных организаций. Участие в ней предполагает также возможность включения в рейтинг лучших школьных музеев и долгосрочное сопровождение проектов специалистами Музея Победы.

Комитет предлагает образовательным организациям Ленинградской области, в которых есть школьные музеи, принять участие в проведении Музеем Победы добровольной сертификации.

Для участия необходимо не позднее 10 апреля заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru . Решение о сертификации школьного музея будет приниматься на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.