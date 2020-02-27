Школьные музеи будут сертифицированы

В рамках празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Года Памяти и Славы в
2020 году комитетом общего и профессионального образования Ленинградской
области подписано соглашение о сотрудничестве с Центральным музеем Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (Москва).
Долгосрочная программа развития «Школьный
Музей Победы» направлена на создание единого пространства, в котором участники
смогут обмениваться опытом и знаниями о новых формах работы, выстраивать пути
развития в рамках своих образовательных организаций. Участие в ней предполагает
также возможность включения в рейтинг лучших школьных музеев и долгосрочное
сопровождение проектов специалистами Музея Победы.
Комитет предлагает образовательным
организациям Ленинградской области, в которых есть школьные музеи, принять
участие в проведении Музеем Победы добровольной сертификации.
Для участия необходимо не позднее 10
апреля заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты
sertifikatpobedy@cmvov.ru .
Решение о сертификации школьного музея будет приниматься на основании
заключения экспертной комиссии Музея Победы.