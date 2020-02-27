Войсковицы обыграли всех в волейбол

Первыми, 22 февраля,
сражались мужчины. В турнире приняли участие 16 команд из Гатчинского района.
Они играли по системе до двух поражений из трех партий до 15 очков, финал – до
25 очков из трех партий.
В итоге первое место заняла команда из Войсковиц (лучший игрок команды – Петр Максимов), на втором месте – команда из Гатчины (лучший игрок – Евгений Коновалов), бронзу присудили команде Гатчинской ДЮСШ № 3 (Никита Шаталкин), четвертое место заняла команда из Верево.
На следующий день, 23
февраля, в игру вступили девушки. В турнире приняло участие восемь команд. В
результате, лучшими также стали волейболистки из Войсковиц (лучший игрок –
Вероника Виноградова). Второе место присудили команде из Верево (Александра
Волкова), на третьем месте – команда Гатчинской ДЮСШ № 3 (Полина Мухина),
четвертое место заняла команда «Взлет Lady».