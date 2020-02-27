Войсковицы обыграли всех в волейбол

Войсковицы обыграли всех в волейбол

В минувшие выходные в ФОК «Арена» прошел Чемпионат Гатчины по волейболу.

Рубрики : Спорт     27 Feb 2020

Первыми, 22 февраля, сражались мужчины. В турнире приняли участие 16 команд из Гатчинского района. Они играли по системе до двух поражений из трех партий до 15 очков, финал – до 25 очков из трех партий.

В итоге первое место заняла команда из Войсковиц (лучший игрок команды – Петр Максимов), на втором месте – команда из Гатчины (лучший игрок – Евгений Коновалов), бронзу присудили команде Гатчинской ДЮСШ № 3 (Никита Шаталкин), четвертое место заняла команда из Верево.

На следующий день, 23 февраля, в игру вступили девушки. В турнире приняло участие восемь команд. В результате, лучшими также стали волейболистки из Войсковиц (лучший игрок – Вероника Виноградова). Второе место присудили команде из Верево (Александра Волкова), на третьем месте – команда Гатчинской ДЮСШ № 3 (Полина Мухина), четвертое место заняла команда «Взлет Lady».

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