Новый зимний фестиваль прошёл в Ленинградской области

I Туристский зимний
фестиваль – яркое и насыщенное мероприятие, направленное на пропаганду и
популяризацию туризма, активного зимнего отдыха на территории Ленинградской
области и здорового образа жизни.
«Я давно мечтал возродить
туристический слет с участием представителей всех районов и органов власти
Ленинградской области. Сегодня открываем первый такой слет и я надеюсь, что он
приживется, и мы будем его проводить и через год, и через десять лет. Очень
важно не только говорить о здоровом образе жизни, но еще собственным примером
показывать — мы за спорт, за активный отдых, за командный дух и мы настроены
только на победу. На слете не будет
проигравших и победителей. Выиграют все
в этих интересных, разнообразных конкурсах и состязаниях», — обратился к
участникам мероприятия Александр Дрозденко.
Губернатор сыграл один
тайм по русскому хоккею в валенках с воспитанниками мультицентра социальной и
трудовой интеграции.
«Отлично провел время с
ребятами из мультицентра — на свежем воздухе, в день, когда наступила настоящая
зима со снегом. Хорошее настроение, командный дух позволит по-настоящему
здорово провести выходные, зарядиться энергией перед новой рабочей неделей», —
отметил Александр Дрозденко.
Участниками мероприятия
стали команды всех районов Ленинградской области, делегации представителей
органов исполнительной власти, Общественной палаты и Законодательного собрания
региона. Всего в фестивале приняли участие 26 команд – более 300 человек.