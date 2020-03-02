Новый зимний фестиваль прошёл в Ленинградской области

I Туристский зимний фестиваль – яркое и насыщенное мероприятие, направленное на пропаганду и популяризацию туризма, активного зимнего отдыха на территории Ленинградской области и здорового образа жизни.

«Я давно мечтал возродить туристический слет с участием представителей всех районов и органов власти Ленинградской области. Сегодня открываем первый такой слет и я надеюсь, что он приживется, и мы будем его проводить и через год, и через десять лет. Очень важно не только говорить о здоровом образе жизни, но еще собственным примером показывать — мы за спорт, за активный отдых, за командный дух и мы настроены только на победу. На слете не будет проигравших и победителей. Выиграют все в этих интересных, разнообразных конкурсах и состязаниях», — обратился к участникам мероприятия Александр Дрозденко.

Губернатор сыграл один тайм по русскому хоккею в валенках с воспитанниками мультицентра социальной и трудовой интеграции.

«Отлично провел время с ребятами из мультицентра — на свежем воздухе, в день, когда наступила настоящая зима со снегом. Хорошее настроение, командный дух позволит по-настоящему здорово провести выходные, зарядиться энергией перед новой рабочей неделей», — отметил Александр Дрозденко.

Участниками мероприятия стали команды всех районов Ленинградской области, делегации представителей органов исполнительной власти, Общественной палаты и Законодательного собрания региона. Всего в фестивале приняли участие 26 команд – более 300 человек.