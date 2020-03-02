Три поселка - Семрино,
Сусанино и Кобралово - порадовались новому театрализовано-игровому
представлению, созданному театром «Добрые сердца», в котором также приняли
участие Кобраловская детская вокальная группа «Созвездие» и Семринский хор
«Рябинушка».
Герои традиционных
русских сказок веселили, устраивали конкурсы, соревнования, пели и плясали
вместе со зрителями. А изобилие принесённых жителями масленичных блинов удивило
всех участников представления!
Праздник прошёл на
ура, довольными были и зрители. и участники! Наелись, насмеялись, нашутились,
согрелись душой и телом!
Вот такая она – широкая
русская Масленица!
Татьяна Самкова,
Фото Николая Гатко