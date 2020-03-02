Три поселка - Семрино, Сусанино и Кобралово - порадовались новому театрализовано-игровому представлению, созданному театром «Добрые сердца», в котором также приняли участие Кобраловская детская вокальная группа «Созвездие» и Семринский хор «Рябинушка».

Герои традиционных русских сказок веселили, устраивали конкурсы, соревнования, пели и плясали вместе со зрителями. А изобилие принесённых жителями масленичных блинов удивило всех участников представления!

Праздник прошёл на ура, довольными были и зрители. и участники! Наелись, насмеялись, нашутились, согрелись душой и телом!

Вот такая она – широкая русская Масленица!

Татьяна Самкова,

Фото Николая Гатко