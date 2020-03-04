Бюджет Гатчинского района вырос на 180 млн рублей

Своим решением депутаты внесли изменения в бюджет 2020 года. Как сообщила председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова, доходная часть бюджета увеличится на 180 млн рублей, расходная - на 368 млн рублей, в том числе за счет областных средств. Деньги будут направлены на жилье ветеранам, сиротам, инвалидам и социальную поддержку. Около 22 млн рублей пойдет на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения (это средства депутатов Законодательного собрания Ленобласти).

Финансовые средства направляются на газификацию села Воскресенское, на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, на реновацию Войсковицкой школы №1, на укрепление материально-технической базы школ, детских садов и учреждений дополнительного образования и другие виды работ.

Запланированы средства на капремонт спортивных площадок в Пудостьской и Пригородной школе, на ремонт спортивных залов в Никольской, Пламенской и Высокоключевой школах.

Выделяются средства на содержание спортивного учреждения «Ника». Такая необходимость возникла в связи с решением Сиверского совета депутатов о передаче «Ники» в собственность Гатчинского района. Сегодня утверждается устав учреждения, идут организационные мероприятия.

По учреждениям образования предусмотрены средства на строительство открытой детской площадки, устройство ограждения, приобретение оборудования для лагеря «Лесная сказка», Гатчинской школы №9, Коммунарской школы №3, детского сада №13 на общую сумму 34,4 млн рублей.

В целях выполнения решения Гатчинского городского суда 18,8 млн рублей выделено на обеспечение круглосуточной охраны 39 образовательных учреждений сотрудниками охранных подразделений. Расчеты произведены с 1 сентября 2020 года до конца учебного года, то есть - до июня 2021 года.

Средства в размере 500 тысяч рублей пойдут на агрофизические обследования территории Гатчинского района на предмет засоренности борщевиком Сосновского.

На уплату земельного налога за участок, где запланировано строительство школы на улице Крупской в Гатчине, выделено 1,2 млн рублей.

Городским и сельским поселениям направляется 12,2 млн рублей на организацию мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, на благоустройство памятников, украшение поселений. На прием официальных иностранных делегаций, которые посетят наш город в период празднования 75-летия Победы, предусмотрено 700 тысяч рублей.

Дополнительно 14 млн рублей выделено на ремонт дорог. Для города Гатчины предусмотрены средства на переселение из аварийного жилья, ремонт кровли и помещений здания военкомата на улице Красной, на продолжение благоустройства Бульвара Науки.

Также выделены средства на разработку проектно-сметной документации для строительства детского сада в д. Жабино.

Будут продолжены мероприятия по ликвидации опасных производственных объектов. В этот раз 23 млн рублей пойдут на уничтожение бывших мазутных помещений, которые находятся на территории котельных в Малом Верево, Суйде, Кобралово.

С внесенными изменениями бюджет на 2020 год составил: по доходам – 6,75 млрд рублей, по расходам – 7 млрд рублей, при этом дефицит бюджета составит 248 млн рублей.

Депутаты познакомились с информацией об итогах оперативно-служебной деятельности гатчинской полиции за 2019 год. Начальник Управления МВД России по Гатчинскому району Александр Волков подчеркнул, что, несмотря на значительный рост зарегистрированных преступлений и, соответственно, увеличение нагрузки на сотрудников полиции, это не повлияло на обеспечение охраны общественного порядка. Работа по этому направлению ведется планомерная. Глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев задал вопрос по кадровому обеспечению полиции.

- Я два месяца держу квартиру для участкового – а его у нас так и нет, - напомнил Дмитрий Румянцев. Александр Волков обещал подобрать кандидатуру участкового.

Глава Сиверского поселения Александр Макаров предложил наладить прием участкового в отдаленных населенных пунктах.

- Если есть помещение – мы готовы обсудить график работы, – согласился Александр Волков.

Много убедительных цифр прозвучало в отчете председателя контрольно-счетной палаты Гатчинского района Игоря Вихровского. За 2019 год специалистами КСП было проверено документов на 1 млрд рублей и выявлено нарушений на сумму 196 млн рублей. Для устранения выявленных в ходе проверки нарушений были приняты все необходимые меры.

Председатель Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук рассказал о насыщенной и разнообразной работе общественников в прошлом году, новых задачах и мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. Одно из них - конкурс «Нет в районе семьи такой, где не памятен свой герой» среди учащихся общеобразовательных учреждений, студентов средних профессиональных и высших учебных заведений, проживающих на территории Гатчинского района. Прием конкурсных работ проводится с 16 по 23 апреля 2020 года.

Также в ходе заседания были приняты решения по текущим вопросам, связанным с передачей полномочий между районом и поселениями, решены «технические» вопросы по внесению изменений в ранее принятые решения в связи с изменением законодательства. Депутаты утвердили Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в совете депутатов Гатчинского района, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции и ряд других документов.



