Гатчина и Сосновый Бор получили индекс IQ

Разработанный Минстроем России индекс цифровизации городского хозяйства или «индекс IQ» будет присваиваться городам ежегодно. Цель — определить насколько эффективны решения, которые внедряются по проекту «Умный город».
Текущий индекс составлен
для 191 города. Он рассчитывался по десяти направлениям: городское управление,
умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт,
интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и
сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и
инвестклимат, инфраструктура сетей связи. В методике все города были разделены
на четыре подгруппы по численности населения.
В текущем индексе Гатчина
заняла 4-ое место в своей подгруппе (индекс — 39). Сосновый Бор занимает 8-ое
место (индекс — 32). Важный показатель эффективности — не само значение
индекса, а величина его изменения от года к году.
Гатчина и Сосновый Бор
являются пилотными территориями при реализации проекта «Умный город» в
Ленинградской области. Соответствующее соглашение было подписано администрацией
региона с Минстроем России в рамках ПМЭФ-2019. Цифровизация этих городов
предполагает в ближайшие пять лет существенные преобразования в сфере ЖКХ,
транспорта, благоустройства, туризма и управленческих решений.