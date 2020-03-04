Гатчина и Сосновый Бор получили индекс IQ

Разработанный Минстроем России индекс цифровизации городского хозяйства или «индекс IQ» будет присваиваться городам ежегодно. Цель — определить насколько эффективны решения, которые внедряются по проекту «Умный город».

Текущий индекс составлен для 191 города. Он рассчитывался по десяти направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи. В методике все города были разделены на четыре подгруппы по численности населения.

В текущем индексе Гатчина заняла 4-ое место в своей подгруппе (индекс — 39). Сосновый Бор занимает 8-ое место (индекс — 32). Важный показатель эффективности — не само значение индекса, а величина его изменения от года к году.

Гатчина и Сосновый Бор являются пилотными территориями при реализации проекта «Умный город» в Ленинградской области. Соответствующее соглашение было подписано администрацией региона с Минстроем России в рамках ПМЭФ-2019. Цифровизация этих городов предполагает в ближайшие пять лет существенные преобразования в сфере ЖКХ, транспорта, благоустройства, туризма и управленческих решений.