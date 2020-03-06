Гатчинский район празднует 8 марта

6 марта

18.00 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, город Коммунар, дом культуры

7 марта

12.00 Праздничный концерт "Чего хотят женщины"

д. Пудомяги, д. 15

13.00 Праздничный концерт "С любовью к женщине!"

пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 16, библиотека

13.00 Праздничный концерт "На земле нет тебя прекрасней...", посвященный Международному женскому дню

Кобраловский сельский клуб

13.00 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

Дом культуры в Жабино

14.00 Праздничный концерт "Самым милым и любимым", посвященный Международному женскому дню

Ламповский сельский дом культуры

15.00 Праздничный концерт «Весенний калейдоскоп»

пос. Тайцы, ул. Санаторская, д. 1а, дом культуры

15.00 Праздничный концерт "Чего хотят женщины"

пос. Лукаши, ул. Ижорская, д. 8

16.00 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

пос. Суйда, ул. Центральная, д. 2а, Дом культуры

16.00 Праздничный концерт "На земле нет тебя прекрасней", посвященный Международному женскому дню

Семринский досуговый центр

16.00 Сольный концерт Белогорского народного женского академического "Я верю, что все женщины прекрасны"

Белогорский Дом культуры

8 марта

11.00 Открытые межмуниципальные соревнования по дзюдо среди девочек и девушек «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВОЧКИ!»

город Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 3, ФОК «Олимп»

12.00 Проведение соревнований по конному спорту Russian mini cup (конкур)

д. Натальевка, КСК "Free Ride"

13.00 Праздничный концерт «Весенний переполох»

дер. Большие Колпаны, ул. Садовая, д8, дом культуры

14.00 Нежный праздник весны

пос. Сиверский, ул. Вокзальная, СККЦ "Юбилейный"

14.00 Концертная программа "Вы женщины и этим вы прекрасны"

пос. Дивенский, дом культуры

14.00 Праздничный концерт "Самая, самая", посвященный Международному женскому дню

Дружногорский Дом культуры

14.00 Праздничный концерт "Для милых дам", посвященный Международному женскому дню

Батовский КДЦ

17.00 Поэтический спектакль «Ода женщине»

город Гатчина, ул. Достоевского, д. 2, Гатчинский дворец молодёжи