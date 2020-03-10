«Легенды северных широт»: погружение в эпос

Праздник, подготовленный Центром культуры ингерманландских финнов «Хатсина», приурочен ко дню рождения «Калевалы», который представители ингерманландских народностей по традиции отмечают 28 февраля. Именно эту дату собиратель эпоса Элиас Лённрот поставил рядом со своей подписью в предисловии к первой законченной рукописи «Калевалы» в 1835 году.

За пять лет истории своего существования на гатчинской земле праздник «Легенды северных широт» превратился в настоящее карнавальное действо, в котором может принять участие любой желающий, вне зависимости от возраста и национальности.

В этот день в Войсковицах звучала финская речь, радовали глаз национальные костюмы, дети с удовольствием разучивали карельские народные игры. В Центре культуры и спорта развернулась выставка лоскутных работ ингерманландских мастериц, выполненных по мотивам эпоса «Калевала», карельских и финских домотканых полотенец, изделий из льна. Герои Калевалы — Вяйнямейнен, кузнец Ильмаринен, Лемминкайнен - ожили в керамических композициях юных художников из Войсковицкой школы искусств (педагог Марина Чирушина). Как рассказала автор одной из работ Диана Чупрова, перед началом работы над композициями ребята знакомились с историей создания эпоса «Калевала» и некоторыми вошедшими в него легендами.

Юные участники праздника обступили столы, за которыми проходили мастер-классы по традиционной ингерманландской вышивке, вязанию финских узоров, изготовлению карельской игровой куколки, валянию игрушек из шерсти, раскраске калевальских рисунков.

Гости праздника побывали в историческом музее «Усадьба Войсковицы», расположенном в Войсковицкой школе искусств. Как напомнил директор Войсковицкой школы искусств Александр Крушельницкий, музей был создан в творческом союзе с гатчинским краеведом Андреем Бурлаковым. В музее есть и экспозиция, посвященная теме Ингерманландии.

Кстати, Войсковицкий центр культуры и спорта становится площадкой для «Легенд северных широт» уже второй раз.

- Такой музей очень важен для наших детей, которые познают историю родного края через уникальные экспонаты, - говорит Александр Крушельницкий. - А без знания истории невозможно познать ни настоящее, ни будущее.

Как напомнила автор и руководитель проекта «Легенды северных широт», руководитель Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» Нина Эрте-Аниконова, в 2020 году Центр «Хатсина» отмечает пятилетие своего существования. В этот день в Войсковицком центре культуры и спорта прошла презентация, в рамках которой рассказали и показали, как рос и развивался Центр на протяжении этих пяти лет. Нина Эрте-Аниконова также представила гостям праздника новую книгу «Мир Калевалы» (автор-составитель Е.В. Лукин), в которую вошли публикации петербургских авторов, включая стихи на тему Калевалы. Одна из публикаций, написанная известным петербургским автором Татьяной Кудрявцевой, посвящена празднику «Легенды северных широт», проводимому Центром «Хатсина» и другими энтузиастами.

Не менее содержательной была и торжественная часть праздника «Легенды северных широт». Гостям, собравшимся в зрительном зале, напомнили историю ингерманландских народов, живущих на территории Гатчинского района. День Калевалы - особенный национальный праздник для ингерманландских финнов. От лица руководства Гатчинского района зрителей и участников приветствовала заместитель главы администрации района Ольга Мясникова. Она поблагодарила организаторов фестиваля за стремление не только сохранять национальные традиции, но и знакомить с ними молодое поколение.

Гостей праздника поздравил глава администрации Войсковицкого поселения Евгений Воронин.

- За последние годы праздник карело-финской культуры «Легенды северных широт» стал составной частью культуры Гатчинского района, - подчеркнул Евгений Васильевич. - И я рад, что на нашей территории он проводится уже второй раз. Центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина» стал замечательной площадкой для развития разнообразных творческих идей.

Свои поздравления в этот день передали организаторам и гостям праздника депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Лариса Пункина, Александр Русских. Множество благодарностей и почетных грамот получили в этот день те, без кого бы не состоялся праздник «Легенды северных широт».

Центральным событием концертной программы праздника «Легенды северных широт» стал спектакль «Свадебный пир» по сюжетам эпоса «Калевалы». Яркое колоритное представление специально к этому празднику подготовили участники образцового детского театрального коллектива «Мозаика» (Войсковицы), которым руководит Оксана Новикова. Примечательно, что юные артисты наизусть выучили очень трудные калевальские руны.

Праздник продолжился концертом, который по традиции украсили финские народные песни, танцы и музыка в исполнении артистов Центра культуры ингерманландских финнов «Хатсина» и творческих коллективов Гатчинского района.





Фото Ольги Фирсовой