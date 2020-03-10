Молодых мам приглашают на курсы

Молодых мам приглашают на курсы

В Гатчинском районе продолжается набор женщин, находящихся в декрете и в отпуске по уходу за ребенком, а также незанятых мам малышей дошкольного возраста в группы для прохождения обучения и повышения квалификации.

Рубрики : Общество     10 Mar 2020

Для участия в проекте необходимо подать заявление через Центр занятости населения, расположенный по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 66А.

Повышение квалификации или получение новой профессии для молодых мам бесплатно. Обучение может длиться до шести месяцев. При этом нигде не работающим женщинам, имеющих несовершеннолетних детей, в период обучения выплачивается стипендия. Всего до конца года Биржа труда Ленинградской области планирует обучить более 500 молодых мам. В настоящее время 24 молодые мамы приступили к занятиям по делопроизводству, поварскому делу, парикмахерского искусству, педагогической деятельности, управлению государственными и муниципальными закупками. 

Программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми реализуется областной Биржей труда в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

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