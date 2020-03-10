Молодых мам приглашают на курсы

Для
участия в проекте необходимо подать заявление через Центр занятости населения,
расположенный по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 66А.
Повышение
квалификации или получение новой профессии для молодых мам бесплатно. Обучение
может длиться до шести месяцев. При этом нигде не работающим женщинам, имеющих
несовершеннолетних детей, в период обучения выплачивается стипендия. Всего до
конца года Биржа труда Ленинградской области планирует обучить более 500
молодых мам. В настоящее время 24 молодые мамы приступили к занятиям по
делопроизводству, поварскому делу, парикмахерского искусству, педагогической
деятельности, управлению государственными и муниципальными закупками.
Программа
по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми реализуется областной
Биржей труда в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет».