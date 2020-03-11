В Общественном совете при УМВД - обновление

Но началось заседание с краткого подведения итогов работы Общественного совета прошлого созыва и вручения благодарностей начальника УМВД по Гатчинскому району Александра Волкова самым активным его членам. Затем был зачитан приказ об утверждении нового состава совета. Члены совета ознакомились с новым Положением об Общественном совете при УМВД по Гатчинскому району и решили организационные вопросы.

Новая команда общественников избрана на три года. В Общественном совете будет работать 12 человек. В совет вошли семь человек из прошлого состава и пять новичков. Руководство Общественного совета осталось прежним: председателем избран Сергей Трунов, председатель правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», заместителем – Геннадий Панев, генеральный директор ООО «Гатчинский музей истории авиации». Секретаря избрали из числа новичков – Татьяну Можаеву, заместителя редактора газеты «Гатчинская правда».

Следующее плановое заседание Общественный совет проведет в апреле. Напомним, что члены совета ведут работу на добровольной и безвозмездной основе. Осуществлять взаимодействие УМВД с советом продолжит полковник внутренней службы, заместитель начальника Управления Алексей Тузов.