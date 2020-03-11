В Общественном совете при УМВД - обновление

Но началось заседание с
краткого подведения итогов работы Общественного совета прошлого созыва и
вручения благодарностей начальника УМВД по Гатчинскому району Александра
Волкова самым активным его членам. Затем был зачитан приказ об утверждении
нового состава совета. Члены совета ознакомились с новым Положением об
Общественном совете при УМВД по Гатчинскому району и решили организационные
вопросы.
Новая команда
общественников избрана на три года. В Общественном совете будет работать 12
человек. В совет вошли семь человек из прошлого состава и пять новичков.
Руководство Общественного совета осталось прежним: председателем избран Сергей
Трунов, председатель правления регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», заместителем
– Геннадий Панев, генеральный директор ООО «Гатчинский музей истории авиации».
Секретаря избрали из числа новичков – Татьяну Можаеву, заместителя редактора
газеты «Гатчинская правда».
Следующее плановое
заседание Общественный совет проведет в апреле. Напомним, что члены совета
ведут работу на добровольной и безвозмездной основе. Осуществлять
взаимодействие УМВД с советом продолжит полковник внутренней службы,
заместитель начальника Управления Алексей Тузов.