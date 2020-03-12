Поправки в Конституцию «объективно необходимы»

Поправки
в Конституции, в частности в статьях 72 и 132, напрямую касаются вопросов
здравоохранения и повышения качества медицинской помощи.
-
Мы видим, что вопросы развития здравоохранения и укрепления здоровья нации
выступали и выступают одной из ключевых задач государственной политики
Российской Федерации, - комментирует
Татьяна Тюрина. - Идет постоянное совершенствование нормативной базы в сфере
охраны здоровья, расширяется перечень мероприятий соответствующих
государственных программ на уровне Российской Федерации и регионов,
поступательно и неуклонно реализуется национальный проект «Здравоохранение».
Такие
изменения, безусловно, требуют участия и работы на всех уровнях публичной
власти, в том числе и на уровне местного самоуправления, которое, как
неоднократно отмечал Президент, является для простых людей самым близким.
В
этой связи поправки в Конституцию можно считать объективно необходимыми и
отвечающими современному представлению медицинской науки и практики об
институте здравоохранения в России. Ведь они предполагают уточнение предметов
совместного ведения Российской Федерации и регионов в части здравоохранения, а
также усиливают роль органов местного самоуправления в решении вопросов охраны
здоровья.
Напомним,
что всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля.