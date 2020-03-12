Поправки в Конституцию «объективно необходимы»

Поправки в Конституции, в частности в статьях 72 и 132, напрямую касаются вопросов здравоохранения и повышения качества медицинской помощи.

- Мы видим, что вопросы развития здравоохранения и укрепления здоровья нации выступали и выступают одной из ключевых задач государственной политики Российской Федерации, - комментирует Татьяна Тюрина. - Идет постоянное совершенствование нормативной базы в сфере охраны здоровья, расширяется перечень мероприятий соответствующих государственных программ на уровне Российской Федерации и регионов, поступательно и неуклонно реализуется национальный проект «Здравоохранение».

Такие изменения, безусловно, требуют участия и работы на всех уровнях публичной власти, в том числе и на уровне местного самоуправления, которое, как неоднократно отмечал Президент, является для простых людей самым близким.

В этой связи поправки в Конституцию можно считать объективно необходимыми и отвечающими современному представлению медицинской науки и практики об институте здравоохранения в России. Ведь они предполагают уточнение предметов совместного ведения Российской Федерации и регионов в части здравоохранения, а также усиливают роль органов местного самоуправления в решении вопросов охраны здоровья.

Напомним, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля.