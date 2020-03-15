Гатчинский парк закроется на просушку

Гатчинский парк закроется на просушку

Гатчинский парк закроется на просушку 23 марта, сообщает пресс-служба ГМЗ «Гатчина».

Рубрики : Общество     15 Mar 2020

Планируемый период просушки - четыре недели, предварительная дата открытия - 17 апреля. Однако, в зависимости от погодных условий, этот срок может быть изменен.

Жителям и гостям города приносят извинения за возможные неудобства.

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