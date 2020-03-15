Планируемый
период просушки - четыре недели, предварительная дата открытия - 17 апреля. Однако,
в зависимости от погодных условий, этот срок может быть изменен.
Жителям
и гостям города приносят извинения за возможные неудобства.
Гатчинский парк закроется на просушку 23 марта, сообщает пресс-служба ГМЗ «Гатчина».
Планируемый
период просушки - четыре недели, предварительная дата открытия - 17 апреля. Однако,
в зависимости от погодных условий, этот срок может быть изменен.
Жителям
и гостям города приносят извинения за возможные неудобства.
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