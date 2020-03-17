Область выбрала молодых лидеров

В номинации «Лидер молодежного общественного объединения 18-25 лет» победила Валерия Рудина из Вырицы Гатчинского района и ее проект «Улица героя».

Победителем в номинации «Лидер детских/общественных объединений 14-17 лет» стал житель Всеволожского района Руслан Оськин со своим социальным проектом «Формула добра». Именно Руслан удостоился чести представлять Ленинградскую область на Всероссийском этапе конкурса.

Всего на конкурс было представлено более 15 работ от активистов из Луги, Соснового Бора, Тихвина, Кингисеппа, Бокситогорска, Гатчины и Всеволожска. Все участники были награждены сертификатами и памятными призами.