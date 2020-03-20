Гатчина стала центром школьных игр

Соревнования прошли во
второй раз. В 2019 году региональный этап Всероссийских соревнований собрал в
Гатчине всего три школьных спортивных клуба. В 2020 году география участников
увеличилась в четыре раза – 12 команд-участниц из муниципальных районов
Ленинградской области боролись не только за звание сильнейшего спортивного
школьного клуба региона, но и за путевку на Всероссийский финал соревнований.
Гатчинский район представляла команда школы № 7 «Олимп».
Соревнования прошли по
четырем видам спорта - баскетбол 3х3 (стрит-бол), плавание, бадминтон и
настольный теннис - сразу на двух площадках: спорткомплекс «Арена» и центр
развития физической культуры и спорта «Волна».
По итогам выступлений
бронза досталась команде «Пионер» из Выборгской школы № 1. В шаге от высшей
ступени пьедестала остановилась команда «Олимп» Тосненской школы № 4.
Победителем соревнований, как и в прошлом году, стала команда «Галактика» из
Сертоловской школы № 1.
На церемонии награждения
представитель Федерации школьного спорта Антон Вересов поблагодарил победителей
и призеров за участие, передал слова благодарности от координатора партийного
проекта «Детский спорт» Вячеслава Комарова и пожелал победителям регионального
этапа с честью и достоинством представить регион в финале соревнований.
Финал IV Всероссийского
этапа спортивных игр школьных спортивных клубов пройдет с 29 мая по 18 июня
2020 года на базе Всероссийского детского центра «Смена» в поселке Сукко
Краснодарского края.