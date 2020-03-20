Гатчина стала центром школьных игр

Соревнования прошли во второй раз. В 2019 году региональный этап Всероссийских соревнований собрал в Гатчине всего три школьных спортивных клуба. В 2020 году география участников увеличилась в четыре раза – 12 команд-участниц из муниципальных районов Ленинградской области боролись не только за звание сильнейшего спортивного школьного клуба региона, но и за путевку на Всероссийский финал соревнований. Гатчинский район представляла команда школы № 7 «Олимп».

Соревнования прошли по четырем видам спорта - баскетбол 3х3 (стрит-бол), плавание, бадминтон и настольный теннис - сразу на двух площадках: спорткомплекс «Арена» и центр развития физической культуры и спорта «Волна».

По итогам выступлений бронза досталась команде «Пионер» из Выборгской школы № 1. В шаге от высшей ступени пьедестала остановилась команда «Олимп» Тосненской школы № 4. Победителем соревнований, как и в прошлом году, стала команда «Галактика» из Сертоловской школы № 1.

На церемонии награждения представитель Федерации школьного спорта Антон Вересов поблагодарил победителей и призеров за участие, передал слова благодарности от координатора партийного проекта «Детский спорт» Вячеслава Комарова и пожелал победителям регионального этапа с честью и достоинством представить регион в финале соревнований.

Финал IV Всероссийского этапа спортивных игр школьных спортивных клубов пройдет с 29 мая по 18 июня 2020 года на базе Всероссийского детского центра «Смена» в поселке Сукко Краснодарского края.