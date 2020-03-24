Область продолжает расселять аварийное жильё

На переселение граждан из
аварийного фонда до 2023 года выделено 4,2 млрд рублей: 35% этих средств — из
Фонда ЖКХ, остальные 65% или 2,77 млрд рублей — из областного бюджета.
Первый этап программы
2019-2020 годов планируется выполнить досрочно. Всего необходимо расселить 21
тысячу аварийных квадратных метров, для этого в 43 муниципальных образованиях
для граждан приобретаются квартиры на вторичном рынке.
Начиная со второго этапа
программы в 2020-2021 годах, расселение аварийного жилья на 95% будет осуществляться
за счет нового строительства.
Первыми финансовую
поддержку на возведение домов уже получили шесть муниципальных образований:
Ефимовское городское поселение Бокситогорского района, город Волосово, город
Гатчина, Дружногорское городское поселение Гатчинского района, Опольевское
сельское поселение Кингисеппского района, город Подпорожье.
С 2019 года в
Ленинградской области действует новая программа переселения граждан из
аварийного жилья. Общее финансирование программы составляет 13,4 млрд рублей,
из них средства Фонда ЖКХ составляют 7,3 млрд рублей.