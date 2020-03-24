Область продолжает расселять аварийное жильё

На переселение граждан из аварийного фонда до 2023 года выделено 4,2 млрд рублей: 35% этих средств — из Фонда ЖКХ, остальные 65% или 2,77 млрд рублей — из областного бюджета.

Первый этап программы 2019-2020 годов планируется выполнить досрочно. Всего необходимо расселить 21 тысячу аварийных квадратных метров, для этого в 43 муниципальных образованиях для граждан приобретаются квартиры на вторичном рынке.

Начиная со второго этапа программы в 2020-2021 годах, расселение аварийного жилья на 95% будет осуществляться за счет нового строительства.

Первыми финансовую поддержку на возведение домов уже получили шесть муниципальных образований: Ефимовское городское поселение Бокситогорского района, город Волосово, город Гатчина, Дружногорское городское поселение Гатчинского района, Опольевское сельское поселение Кингисеппского района, город Подпорожье.

С 2019 года в Ленинградской области действует новая программа переселения граждан из аварийного жилья. Общее финансирование программы составляет 13,4 млрд рублей, из них средства Фонда ЖКХ составляют 7,3 млрд рублей.