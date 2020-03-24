В Гатчине «оживут» фотографии города времен войны

На площади Победы на месте афиш кинотеатра
будут установлены информационные стенды, рассказывающие об основных эпизодах
жизни города Гатчины и Гатчинского района в годы Великой Отечественной войны.
С помощью QR-кода на мобильном телефоне
можно будет просмотреть видео с архивными кадрами о Гатчинском районе в годы
войны.
В настоящий момент ведется разработка
дизайна и наполнения стендов, а также подбор архивных кадров для «оживления»
фотографий.
На стендах будет отображена информация об
оккупации города Гатчины фашистами, о партизанских движениях и концлагерях.
Также свое отражение найдет поисковая работа, которая ведется на территории
Гатчинского района и благодаря которой ежегодно предаются земле погибшие воины
Великой Отечественной войны и пополняется коллекция музея Красногвардейского
укрепрайона.
Пресс-служба
администрации Гатчинского района