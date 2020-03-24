В Гатчине «оживут» фотографии города времен войны

На площади Победы на месте афиш кинотеатра будут установлены информационные стенды, рассказывающие об основных эпизодах жизни города Гатчины и Гатчинского района в годы Великой Отечественной войны.

С помощью QR-кода на мобильном телефоне можно будет просмотреть видео с архивными кадрами о Гатчинском районе в годы войны.

В настоящий момент ведется разработка дизайна и наполнения стендов, а также подбор архивных кадров для «оживления» фотографий.

На стендах будет отображена информация об оккупации города Гатчины фашистами, о партизанских движениях и концлагерях. Также свое отражение найдет поисковая работа, которая ведется на территории Гатчинского района и благодаря которой ежегодно предаются земле погибшие воины Великой Отечественной войны и пополняется коллекция музея Красногвардейского укрепрайона.

Пресс-служба администрации Гатчинского района