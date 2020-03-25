Александр Дрозденко выступил за ужесточение карантинных мер

Губернатор обратился к депутатам с просьбой в ближайшее время подготовить законодательную базу обеспечивающую меры по изоляции заболевших.

«Схема предполагает, что если мы будем выявлять заболевшего, мы будем действовать строго по протоколу. Заболевший будет поставляться либо в больницу им. Боткина, либо в изолированные боксы при районных больницах и при инфекционных отделениях. Дальше будет определяться методика его лечения: если у него заболевание в легкой форме, то он остается на уровне бокса без специального оборудования. Если степень течения болезни более тяжелая, он будет переводиться в специально оборудованное помещение либо в клинической больнице, либо в специализированных районных больницах», — прокомментировал губернатор.

При этом все, кто контактировал с заболевшим будут переведены на режим полной изоляции внутри своего жилища.

Несоблюдение карантинного режима предлагается регулировать административным наказанием, однако размер штрафа будет определяться и утверждаться Законодательным собранием.

Кроме того, строгие меры будут предъявляться общественным пространствам – к торговым центрам, ресторанам, кинотеатрам, магазинам. Их не будут закрывать, но будет требоваться жесткое соблюдение таких мер, как дезинфекция, проветривание и соблюдение необходимого расстояния между посетителями. Как пояснил Александр Дрозденко, окончательно требования к работе общественных заведений будут разработаны Роспотребнадзором.

Также предложено ввести карантинные меры для людей старше 60 лет, которые находятся в зоне риска. Для помощи им будут привлечены местные администрации, соцработники, а также волонтеры.

В Ленинградской области по состоянию на 25 марта под медицинским наблюдением находится 602 вернувшихся из-за рубежа и контактировавших с ними человека, большинство из них находится на самоизоляции дома. При этом 21 из них госпитализирован в больницу им. Боткина: при возвращении из стран с напряженной эпидобстановкой они имели симптомы заболевания. Однако коронавирусная инфекция подтвердилась всего у трех жителей Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области