Гатчинские каратисты – среди победителей

В турнире приняли участие более 500 спортсменов из более чем 23 регионов страны. В составе сборной команды Ленинградской области выступали 35 воспитанников Районной ДЮСШ, которые завоевали медали различного номинала.

Результаты Первенства по кумитэ: первое место – Матвей Рыбалкин, Сергей Шарин, второе место – Дарья Загретдинова, Руслана Мукалова, Ксения Морозова, Александра Винкель, Алексей Рыжков, третье место – Эльвира Гусарова, Екатерина Кушнерчук, Кира Кищина, Валентина Агулова, София Шведова, Ксения Цыбина.

Результаты Первенства по ката: первое место – Сергей Шарин, третье место – Сергей Кожевников, Захар Агафонов.

Отдельно хотелось бы отметить Сергея Шарина, который на данном турнире в категории юниоры 16-17 лет занял первое место в обеих дисциплинах (кумитэ, ката).