Гатчинские каратисты – среди победителей

В турнире приняли участие более 500 спортсменов из более чем 23 регионов страны. В составе сборной команды Ленинградской области выступали 35 воспитанников Районной ДЮСШ, которые завоевали медали различного номинала.
Результаты Первенства по кумитэ: первое
место – Матвей Рыбалкин, Сергей Шарин, второе место – Дарья Загретдинова,
Руслана Мукалова, Ксения Морозова, Александра Винкель, Алексей Рыжков, третье
место – Эльвира Гусарова, Екатерина Кушнерчук, Кира Кищина, Валентина Агулова,
София Шведова, Ксения Цыбина.
Результаты Первенства по ката: первое
место – Сергей Шарин, третье место – Сергей Кожевников, Захар Агафонов.
Отдельно хотелось бы отметить Сергея
Шарина, который на данном турнире в категории юниоры 16-17 лет занял первое
место в обеих дисциплинах (кумитэ, ката).