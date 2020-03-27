Гатчинские каратисты – среди победителей

Гатчинские каратисты – среди победителей

С 13 по 15 марта в Подмосковье проходил Открытый чемпионат и Первенство России по Киокусинкай KWF (кумитэ и ката), почетным гостем которого стал руководитель мировой организации KWF шихан Антонио Пинейро.

Рубрики : Спорт     27 Mar 2020

В турнире приняли участие более 500 спортсменов из более чем 23 регионов страны. В составе сборной команды Ленинградской области выступали 35 воспитанников Районной ДЮСШ, которые завоевали медали различного номинала.

Результаты Первенства по кумитэ: первое место – Матвей Рыбалкин, Сергей Шарин, второе место – Дарья Загретдинова, Руслана Мукалова, Ксения Морозова, Александра Винкель, Алексей Рыжков, третье место – Эльвира Гусарова, Екатерина Кушнерчук, Кира Кищина, Валентина Агулова, София Шведова, Ксения Цыбина.

Результаты Первенства по ката: первое место – Сергей Шарин, третье место – Сергей Кожевников, Захар Агафонов.

Отдельно хотелось бы отметить Сергея Шарина, который на данном турнире в категории юниоры 16-17 лет занял первое место в обеих дисциплинах (кумитэ, ката).

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