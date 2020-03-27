Коронавирус: всё зависит от нашего благоразумия и дисциплины

- В настоящий момент ситуация на территории Гатчинского района стабильная, но уже сейчас мы должны принять безотлагательные меры по беспрекословному выполнению всех мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. Это касается деятельности всех предприятий всех организационно-правовых форм. Особое внимание мы должны уделить организации самоизоляции граждан, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактировавших с ними людей, а также помощи этим людям и людям пожилого возраста, - сказала Людмила Нещадим.

Чтобы ситуация не ухудшалась, многое сейчас зависит от благоразумия, сознательности всех и каждого в отдельности. К сожалению, есть гатчинцы, которые после приезда из неблагополучных по коронавирусу стран не сидят дома, а демонстративно гуляют по магазинам и не только. Есть и активные граждане, которые сообщают о тех, кто не проходит самоизоляцию. На заседании штаба говорили о том, что необходимо ужесточить контроль за самоизолированными. По спискам из Роспотребнадзора полиция уже начала их проверку по соблюдению режима. Эти списки также направляются в органы местного самоуправления для координации деятельности.

По информации представителя Роспотребнадзора в Гатчинском районе Ольги Романюк, сейчас под наблюдением находятся 394 человека (по словам главного врача Гатчинской КМБ Константина Харитоненко, большинство из них - жители города Гатчины), которые прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. У всех взяты мазки, пока что подтвержденных случаев нет.

Как сообщил заместитель главы администрации Владимир Норкин, с 30 марта не будет работать половина гатчинских предприятий. Выдвигаются жесточайшие требования в адрес всех предприятий общественного питания, культуры и спорта. Предприятия общественного питания смогут осуществлять доставку заказов на дом и не будут принимать посетителей на своих площадках. Деятельность всех развлекательных, досуговых предприятий приостанавливается.

В последнюю неделю марта ажиотажа в торговой сети не было, продажи даже снизились, в том числе в аптеках. Нет масок и некоторых видов популярных лекарств. В ходе очередного рейда 90 штук масок было обнаружено только в одной гатчинской аптеке. Цены на этой неделе в целом неизменны, за исключением овощей нового урожая. Например, цены на цветную капусту выросли в два раза. Временно прекращена плановая проверка газового оборудования. Приостанавливается отдых детей в лагерях: уже отменен заезд детей в лагеря «Маяк» и «Лесная сказка».

Как подчеркивают медики, сейчас все направлено на профилактику и разобщение. В этой работе необходимо консолидироваться и работать на опережение.

По информации Константина Харитоненко, в настоящий момент учреждения здравоохранения Гатчинского района усиливают режим работы, мобилизуют медицинский персонал, запасаются средствам защиты и оборудованием.

- Но мы должны быть во всеоружии. К 3 апреля Вырицкую больницу перепрофилируем: там будет зарезервировано 90 коек на тот случай, если будут подтвержденные случаи заболевания коронавирусом, - сообщил Константин Харитоненко.

В учреждениях, в том числе в органах власти, отменяются личные приемы граждан. Все общение максимально происходит в интернет-пространство.

Первый заместитель главы администрации Гатчинского района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Сергей Голованов доложил о мерах, которые предпринимают предприятия ЖКХ. На ряде предприятий создан оперативный штаб, отменены личные приемы граждан, продолжают дежурство аварийные службы, организована работа дежурных телефонов, усилена работа по санитарной обработке подъездов многоквартирных домов и другие мероприятия.

По информации гатчинских перевозчиков, перед выходом в рейс водители автобусов проходят медицинский осмотр с замером температуры, салоны автобусов обрабатываются дезинфицирующими средствами. С 30 марта пассажирский транспорт будет работать в режиме выходного дня.

Особое внимание уделяется учреждениям образования. Как сообщила председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина, в школах каникулы продлеваются на неделю - до 5 апреля включительно, далее будет организовано дистанционное обучение. За текущую неделю проведена большая разъяснительная работа с родителями. С 30 марта в детских садах будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители продолжат работать.

Учитывая недельные каникулы, ожидается усиление миграционного потока из Санкт-Петербурга. Люди начали выезжать в частные дома, садоводства. С ними тоже выстраивается работа.

На территории Гатчинского района определен телефон «горячей линии» 8 (81371) 9-60-74. Жителям всех соседних районов и регионов, кто примет для себя решение о самоизоляции на территории Гатчинского района, необходимо сообщить о таком решении по вышеуказанному телефону. Пожилым людям в этот сложный период рекомендуют не выходить из дома, а те из них, кто нуждается в помощи по доставке продуктов и лекарств, также могут звонить по этому телефону.

- В районе сформирована группа волонтеров, которая будет оказывать помощь пожилым людям и тем, кто в силу обстоятельств не может выйти из дома, - рассказала Людмила Нещадим. - Исходя из тематики звонков, мы будем ориентироваться в части принятия конкретных мер. С учетом тех жестких регламентов, которые нам озвучены на территории Ленобласти, с учетом указа президента нужно провести ряд мероприятий, чтобы волонтеры были абсолютно здоровы и готовы работать с пожилыми людьми, которые нуждаются в помощи на дому. Сейчас проводится работу по методическому сопровождению деятельности волонтеров. Кроме волонтерского движения, которое сейчас активно включается в реализацию проекта «Мы вместе», на территории нашего района работают организации социального обслуживания. Сегодня обслуживание на дому получают более 900 жителей Гатчины и района.

Татьяна Можаева