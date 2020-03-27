Коронавирус: всё зависит от нашего благоразумия и дисциплины

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В настоящий момент ситуация на территории Гатчинского района стабильная, но уже
сейчас мы должны принять безотлагательные меры по беспрекословному выполнению
всех мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. Это
касается деятельности всех предприятий всех организационно-правовых форм.
Особое внимание мы должны уделить организации самоизоляции граждан, прибывших
из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактировавших с ними людей, а
также помощи этим людям и людям пожилого возраста, - сказала Людмила Нещадим.
Чтобы
ситуация не ухудшалась, многое сейчас зависит от благоразумия, сознательности всех
и каждого в отдельности. К сожалению, есть гатчинцы, которые после приезда из
неблагополучных по коронавирусу стран не сидят дома, а демонстративно гуляют по
магазинам и не только. Есть и активные граждане, которые сообщают о тех, кто не
проходит самоизоляцию. На заседании штаба говорили о том, что необходимо
ужесточить контроль за самоизолированными. По спискам из Роспотребнадзора полиция
уже начала их проверку по соблюдению режима. Эти списки также направляются в
органы местного самоуправления для координации деятельности.
По
информации представителя Роспотребнадзора в Гатчинском районе Ольги Романюк,
сейчас под наблюдением находятся 394 человека (по словам главного врача
Гатчинской КМБ Константина Харитоненко, большинство из них - жители города
Гатчины), которые прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
У всех взяты мазки, пока что подтвержденных случаев нет.
Как
сообщил заместитель главы администрации Владимир Норкин, с 30 марта не будет
работать половина гатчинских предприятий. Выдвигаются жесточайшие требования в
адрес всех предприятий общественного питания, культуры и спорта. Предприятия общественного
питания смогут осуществлять доставку заказов на дом и не будут принимать
посетителей на своих площадках. Деятельность всех развлекательных, досуговых предприятий
приостанавливается.
В
последнюю неделю марта ажиотажа в торговой сети не было, продажи даже
снизились, в том числе в аптеках. Нет масок и некоторых видов популярных
лекарств. В ходе очередного рейда 90 штук масок было обнаружено только в одной
гатчинской аптеке. Цены на этой неделе в целом неизменны, за исключением овощей
нового урожая. Например, цены на цветную капусту выросли в два раза. Временно
прекращена плановая проверка газового оборудования. Приостанавливается отдых
детей в лагерях: уже отменен заезд детей в лагеря «Маяк» и «Лесная сказка».
Как
подчеркивают медики, сейчас все направлено на профилактику и разобщение. В этой
работе необходимо консолидироваться и работать на опережение.
По
информации Константина Харитоненко, в настоящий момент учреждения
здравоохранения Гатчинского района усиливают режим работы, мобилизуют
медицинский персонал, запасаются средствам защиты и оборудованием.
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Но мы должны быть во всеоружии. К 3 апреля Вырицкую больницу перепрофилируем:
там будет зарезервировано 90 коек на тот случай, если будут подтвержденные
случаи заболевания коронавирусом, - сообщил Константин Харитоненко.
В
учреждениях, в том числе в органах власти, отменяются личные приемы граждан.
Все общение максимально происходит в интернет-пространство.
Первый
заместитель главы администрации Гатчинского района по жилищно-коммунальному и
городскому хозяйству Сергей Голованов доложил о мерах, которые предпринимают
предприятия ЖКХ. На ряде предприятий создан оперативный штаб, отменены личные
приемы граждан, продолжают дежурство аварийные службы, организована работа
дежурных телефонов, усилена работа по санитарной обработке подъездов
многоквартирных домов и другие мероприятия.
По
информации гатчинских перевозчиков, перед выходом в рейс водители автобусов
проходят медицинский осмотр с замером температуры, салоны автобусов обрабатываются
дезинфицирующими средствами. С 30 марта
пассажирский транспорт будет работать в режиме выходного дня.
Особое
внимание уделяется учреждениям образования. Как сообщила председатель комитета
образования Гатчинского района Елена Глыбина, в школах каникулы продлеваются на
неделю - до 5 апреля включительно, далее будет организовано дистанционное обучение. За текущую неделю
проведена большая разъяснительная работа с родителями. С 30 марта в детских
садах будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители продолжат
работать.
Учитывая
недельные каникулы, ожидается усиление миграционного потока из
Санкт-Петербурга. Люди начали выезжать в частные дома, садоводства. С ними тоже
выстраивается работа.
На территории
Гатчинского района определен телефон «горячей линии» 8 (81371) 9-60-74. Жителям всех
соседних районов и регионов, кто примет для себя решение о самоизоляции на
территории Гатчинского района, необходимо сообщить о таком решении по
вышеуказанному телефону. Пожилым людям в этот сложный период рекомендуют не
выходить из дома, а те из них, кто нуждается в помощи по доставке продуктов и
лекарств, также могут звонить по этому телефону.
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В районе сформирована группа волонтеров, которая будет оказывать помощь пожилым
людям и тем, кто в силу обстоятельств не может выйти из дома, - рассказала
Людмила Нещадим. - Исходя из тематики звонков, мы будем ориентироваться в части
принятия конкретных мер. С учетом тех жестких регламентов, которые нам озвучены
на территории Ленобласти, с учетом указа президента нужно провести ряд
мероприятий, чтобы волонтеры были абсолютно здоровы и готовы работать с
пожилыми людьми, которые нуждаются в помощи на дому. Сейчас проводится работу
по методическому сопровождению деятельности волонтеров. Кроме волонтерского движения, которое сейчас
активно включается в реализацию проекта «Мы вместе», на территории нашего
района работают организации социального обслуживания. Сегодня обслуживание на
дому получают более 900 жителей Гатчины и района.
Татьяна
Можаева