2 апреля на Аэродроме будут устранять утечку воды

2 апреля на Аэродроме будут устранять утечку воды

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с ремонтными работами по устранению утечки 2 апреля с 10.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение.

Рубрики : ЖКХ     01 Apr 2020

Отключение будет произведено по следующим адресам:

г. Гатчина, ул. Зверевой, д. 7/12,

ул. Слепнева, д. 8, 9, 3, 21, 23.  

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