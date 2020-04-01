2 апреля на Аэродроме будут устранять утечку воды

Отключение
будет произведено по следующим адресам:
г.
Гатчина, ул. Зверевой, д. 7/12,
ул.
Слепнева, д. 8, 9, 3, 21, 23.
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с ремонтными работами по устранению утечки 2 апреля с 10.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение.
Отключение
будет произведено по следующим адресам:
г.
Гатчина, ул. Зверевой, д. 7/12,
ул.
Слепнева, д. 8, 9, 3, 21, 23.
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