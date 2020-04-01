ОНФ спешит на помощь

Одиноким пожилым людям старше 60 лет и маломобильным гражданам волонтёры доставляют продукты питания, лекарства, оказывается помощь в решении бытовых вопросов.

Звонки на горячую линию продолжают поступать круглосуточно. Волонтёры выезжают во все районы Ленинградской области.

Основной запрос людей, которые обращаются за помощью, - это доставка продуктов питания первой необходимости и лекарств. Так, к волонтёрам обратилась семья пенсионеров из Сертолово. Их родственники проживают в Московской области. Супруги Черных, несмотря на то, что раньше самостоятельно совершали покупки, в сегодняшних условиях опасаются за своё здоровье. Именно поэтому они обратились за помощью на горячую линию.

Много заявок поступает из города Всеволожска, Мурино. Туда волонтёры выезжали уже несколько раз: привозили продукты питания и медикаменты. Кроме того, пенсионеры обращались с просьбами помочь решить мелкие бытовые вопросы. Например, вынести мусор или помочь пополнить счёт на телефоне.

Несколько выездов волонтёры совершили в Гатчинский район. Так, по одной из заявок, в районной поликлинике требовалось забрать результаты медицинского обследования и отвезти их жительнице деревни Кобралово, которая не имела возможности доехать до райцентра по состоянию здоровья.

Также волонтёры выезжали во Всеволожск, Бокситогорск, Кингисепп и небольшие населённые пункты Тосненского, Лужского и Ломоносовского районов.

Стоит отметить, что помощь в этот непростой период требуется не только пожилым людям. Есть обращения и от молодых жителей Ленинградской области, возможности здоровья которых ограничены. Также особого внимания и оперативного реагирования требуют заявки на горячую линию с пометкой «Срочно». Как правило, это обращения от людей с хроническими заболеваниями, которым требуются лекарственные средства.

«Волонтёров всегда встречают с огромной благодарностью. Многие обратившиеся за помощью не могут сдержать слёз. Люди понимают, что несмотря на сложные условия, в которых все сейчас оказались, они не остаются один на один со своими проблемами», - сказала Татьяна Мотенкова, эксперт ОНФ Ленинградской области, руководитель региональной организации «Волонтёры-медики».

Телефон «горячей линии»: 8 (800)-200-34-11.