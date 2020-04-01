ОНФ спешит на помощь

Одиноким
пожилым людям старше 60 лет и маломобильным гражданам волонтёры доставляют
продукты питания, лекарства, оказывается помощь в решении бытовых вопросов.
Звонки
на горячую линию продолжают поступать круглосуточно. Волонтёры выезжают во все
районы Ленинградской области.
Основной
запрос людей, которые обращаются за помощью, - это доставка продуктов питания
первой необходимости и лекарств. Так, к волонтёрам обратилась семья пенсионеров
из Сертолово. Их родственники проживают в Московской области. Супруги Черных,
несмотря на то, что раньше самостоятельно совершали покупки, в сегодняшних
условиях опасаются за своё здоровье. Именно поэтому они обратились за помощью
на горячую линию.
Много
заявок поступает из города Всеволожска, Мурино. Туда волонтёры выезжали уже
несколько раз: привозили продукты питания и медикаменты. Кроме того, пенсионеры
обращались с просьбами помочь решить мелкие бытовые вопросы. Например, вынести
мусор или помочь пополнить счёт на телефоне.
Несколько
выездов волонтёры совершили в Гатчинский район. Так, по одной из заявок, в
районной поликлинике требовалось забрать результаты медицинского обследования и
отвезти их жительнице деревни Кобралово, которая не имела возможности доехать
до райцентра по состоянию здоровья.
Также
волонтёры выезжали во Всеволожск, Бокситогорск, Кингисепп и небольшие
населённые пункты Тосненского, Лужского и Ломоносовского районов.
Стоит
отметить, что помощь в этот непростой период требуется не только пожилым людям.
Есть обращения и от молодых жителей Ленинградской области, возможности здоровья
которых ограничены. Также особого внимания и оперативного реагирования требуют
заявки на горячую линию с пометкой «Срочно». Как правило, это обращения от
людей с хроническими заболеваниями, которым требуются лекарственные средства.
«Волонтёров
всегда встречают с огромной благодарностью. Многие обратившиеся за помощью не
могут сдержать слёз. Люди понимают, что несмотря на сложные условия, в которых
все сейчас оказались, они не остаются один на один со своими проблемами», -
сказала Татьяна Мотенкова, эксперт ОНФ Ленинградской области, руководитель
региональной организации «Волонтёры-медики».
Телефон
«горячей линии»: 8 (800)-200-34-11.