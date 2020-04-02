«Галактика»: коровы конца карантина ждать не будут

- Не работать «Галактика»
не может. Коровам же не скажешь: «Терпите до пятого апреля, потом начнете
доиться». Это безостановочный процесс в любом случае, – поясняет руководитель
проекта ООО «Галактика» Владимир Филоненко. – Просто меняется спрос: сейчас
асептики или кисломолочные продукты больше спрашивают. Во время ажиотажа, когда
все закупали провизию впрок, в огромных количествах брали молоко длительного
срока хранения. Разбирали все. К тому же пост идет – это сказывается на
потреблении молока. Поэтому запасы у нас чуть меньше. Но предприятие работает в
стандартном режиме, и молочные полки гатчинских магазинов ни в коем случае не
опустеют. Единственное, отправили домой офисных работников, чтобы снизить
циркуляцию людей на предприятии. Оставили только тех, кто непосредственно занят
на производстве.
«Галактика» не просто
продолжает свою обычную работу – она развивается. И начала экспортные поставки
ультрапастеризованной продукции «Большая кружка» в Китай. Как рассказал
Владимир Филоненко, проект запущен недавно. Первая поставка – 42 тонны –
состоялась в декабре прошлого года. Вторая – 26 тонн – отправилась на этой
неделе. Третья – 46 тонн – запланирована на третью декаду апреля. Затем
ожидается и четвертая поставка. В Поднебесную «Галактика» поставляет молоко
разной жирности – 2,5% и 3,2% и «школьное» – по 0,2 литра. А также молочные
коктейли – литровые и маленькие, всего четыре вкуса: клубника, банан, пломбир и
шоколад.
- Первая поставка очень
долго собиралась, пока прошла согласование и прочее, – рассказывает Владимир
Филоненко. – Это еще только начало. Объемы будут расширяться – у китайской
стороны есть заинтересованность, есть потребность в нашем молоке. Перед нами
тоже стоит задача увеличивать объемы экспорта.
Знакомство наших
производителей с китайскими представителями состоялось на переговорах
межправительственного уровня. Десять российских заводов было аккредитовано
полтора года назад – «Галактика» была в числе этой десятки. В Китай много
поставляется молока из Удмуртии, а среди предприятий Ленинградской области
«Галактика» – первая.