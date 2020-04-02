Утверждены правила оформления больничного для людей старше 65 лет

Соответствующее
постановление (№402 от 01 апреля), определяющее временные правила оформления
таких больничных приняло Правительство России.
Подписанным
документом установлен порядок оформления
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию, в
возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
Правила
распространяются на граждан, соблюдающих режим самоизоляции по своему месту
жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых
и садовых домах, размещённых на садовых земельных участках, за исключением лиц,
переведённых на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном
оплачиваемом отпуске.
Листок
нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться, и выплачиваться
пособие, будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19
апреля 2020 года в форме электронного документа. Информация о застрахованных
лицах, соблюдающих режим самоизоляции, будет передаваться в Фонд социального
страхования их работодателями с использованием своих личных кабинетов, доступ к
которым обеспечивается посредством единой системы идентификации и
аутентификации, или иным доступным способом с соблюдением требований
законодательства о персональных данных.
Постановление вступает
в силу с 6 апреля 2020 г.