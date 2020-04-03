С 6 апреля "снова в школу" - дистанционно

Администрация и педагоги школ будут работать удаленно, а
дети — учиться у себя дома с использованием электронных средств связи, пояснил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области Сергей Тарасов.
Образовательные учреждения самостоятельно выбирают
наиболее удобную форму и проинформируют учеников и родителей о выбранном
способе дистанционных занятий.
В случае необходимости школам и ученикам могут
предоставить технику для дистанционного обучения — такие вопросы будут решаться
в индивидуальном порядке через классных руководителей или администрацию школ.
Дистанционный режим также должны обеспечить и учреждения
дополнительного образования. Исключения делаются для спортивных секций –
занятия в них должны быть приостановлены, а обучающихся должны перевести на самостоятельную
подготовку.
Также с 6 апреля школы, по графику, который они должны
определить, начнут выдавать сухой паек родителям, чьи дети ранее питались
бесплатно, при этом паёк будет выдаваться за период, начиная с 30 марта.
Родителям учеников младших классов также будут выдавать молочные продукты.
Кроме того, планируется выдача сухих пайков для детей,
родители которых потеряли работу или доход после 30 марта.
Как подчеркнули в комитете общего и профессионального
образования, работникам всех образовательных организаций сохранят заработную
плату в размере не ниже ранее выплачиваемой.