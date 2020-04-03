С 6 апреля "снова в школу" - дистанционно

Администрация и педагоги школ будут работать удаленно, а дети — учиться у себя дома с использованием электронных средств связи, пояснил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Образовательные учреждения самостоятельно выбирают наиболее удобную форму и проинформируют учеников и родителей о выбранном способе дистанционных занятий.

В случае необходимости школам и ученикам могут предоставить технику для дистанционного обучения — такие вопросы будут решаться в индивидуальном порядке через классных руководителей или администрацию школ.

Дистанционный режим также должны обеспечить и учреждения дополнительного образования. Исключения делаются для спортивных секций – занятия в них должны быть приостановлены, а обучающихся должны перевести на самостоятельную подготовку.

Также с 6 апреля школы, по графику, который они должны определить, начнут выдавать сухой паек родителям, чьи дети ранее питались бесплатно, при этом паёк будет выдаваться за период, начиная с 30 марта. Родителям учеников младших классов также будут выдавать молочные продукты.

Кроме того, планируется выдача сухих пайков для детей, родители которых потеряли работу или доход после 30 марта.

Как подчеркнули в комитете общего и профессионального образования, работникам всех образовательных организаций сохранят заработную плату в размере не ниже ранее выплачиваемой.