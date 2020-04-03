Семьям с низкими доходами помогут

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о мерах дополнительной поддержки семьям с низким доходом и людям с минимальной пенсией и страдающим хроническими заболеваниями. Семьи с детьми, чей доход ниже 22 330 рублей, получат единовременную помощь по 5 000 рублей на каждого ребенка.

Также жителям из числа получателей мер социальной поддержки с минимальной пенсией и страдающим хроническими заболеваниями разово будет выплачено 2 000 рублей. «При условии, что они соблюдают режим самоизоляции», — подчеркнул губернатор.

Обе выплаты будут произведены без обращений и заявлений.

«Нам предстоит непростой период. Люди должны быть социально защищены. Для нас, для властей, самое главное — защита детей, граждан в сложной ситуации, которые находятся в зоне риска», — заявил глава региона.

Кроме того, от взносов на капитальный ремонт будут освобождены безработные, временно потерявшие доход и те, кто получает доход ниже прожиточного минимума.

Ранее назначенные выплаты будут продляться в автоматическом режиме, а подача заявлений будет упрощена.