Семьям с низкими доходами помогут

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
заявил о мерах дополнительной поддержки семьям с низким доходом и людям с
минимальной пенсией и страдающим хроническими заболеваниями. Семьи с детьми,
чей доход ниже 22 330 рублей, получат единовременную помощь по 5 000 рублей на
каждого ребенка.
Также жителям из числа получателей мер социальной
поддержки с минимальной пенсией и страдающим хроническими заболеваниями разово
будет выплачено 2 000 рублей. «При условии, что они соблюдают режим самоизоляции»,
— подчеркнул губернатор.
Обе выплаты будут произведены без обращений и заявлений.
«Нам предстоит непростой период. Люди должны быть
социально защищены. Для нас, для властей, самое главное — защита детей, граждан
в сложной ситуации, которые находятся в зоне риска», — заявил глава региона.
Кроме того, от взносов на капитальный ремонт будут
освобождены безработные, временно потерявшие доход и те, кто получает доход
ниже прожиточного минимума.
Ранее назначенные выплаты будут продляться в
автоматическом режиме, а подача заявлений будет упрощена.