Бесплатный проезд всем тем, кто на передовой

«Мы обеспечиваем
максимально комфортные условия для тех специалистов, кто сейчас вынужден
находится на посту круглые сутки. Регион из бюджета компенсирует транспортным
компаниям расходы, чтобы люди не тратили свои деньги на проезд», — подчеркнул
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Для учета бесплатных
поездок будут сделаны именные проездные билеты.
Глава региона также
поручил областному управлению по транспорту проконтролировать ситуацию с ростом
тарифов на перевозки, где заказчиками выступают администрации муниципальных
районов и поселений.
Напомним, в Ленинградской
области продолжает действовать единый социальный проездной билет для льготных
категорий граждан. Он также работает и на общественном транспорте
Санкт-Петербурга включая метрополитен.
Работу продолжают все 172
межрегиональных автобусных маршрута, где заказчиком выступает региональное
управление по транспорту.
На автотранспортных
предприятиях усилен предрейсовый медицинский осмотр водителей и организовано
проведение влажной уборки салонов и дезинфекции дверей, поручней, ручек и
подлокотников кресел, пряжек ремней безопасности по возвращении автобусов в парк.