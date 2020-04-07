Несмотря
на пандемию коронавируса, молитва в наших храмах и монастырях не прекращается
ни на один день. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в храмах
предпринимаются все меры безопасности. Священство призывает верующих оставаться
по возможности дома в эти дни. Во многих храмах ведутся трансляции Божественных
литургий, что позволяет прихожанам принять участие в богослужении на
расстоянии.
3
апреля православная Россия отмечала день памяти преподобного Серафима
Вырицкого. В этот день в храме Казанской иконы Божией Матери в Вырице епископ
Гатчинский и Лужский Митрофан совершил литургию Преждеосвященных Даров в честь
преподобного Серафима Вырицкого. За богослужением были вознесены сугубые
молитвы о прекращении эпидемии коронавируса. Для всех, кто хотел помолиться на
литургии Преждеосвященных Даров, но в силу ограничений остался дома, телеканал
«Ореол-47» и группа «Гатчинская служба новостей» ВКонтакте организовали
онлайн-трансляцию литургии.
Серафим
Вырицкий – один из тех святых, которых Господь посылает нам в тяжелые времена
испытаний. Преподобный Серафим (в миру Василий Николаевич Муравьев; 1866–1949)
явил собой пример христианского
послушания, кротости и нестяжания. У него в жизни было все, чтобы жить безбедно
до конца своих дней: семья, жена, дети, богатство, дом. Но один из самых
богатых людей своего времени вдруг совершил неожиданный поступок – раздал все
свое имение, чтобы идти за Христом. Он принял монашеский постриг в
годы гонений на Церковь, став великим старцем, стяжавшим многие дары Святого
Духа. Молитвенник за всех скорбящих и страждущих, святой Серафим Вырицкий
помогал людям пережить лишения и сохранить веру и любовь к Господу.
Ежегодно к храму Казанской
иконы Божией матери в поселке Вырица, где жил в последние годы своей жизни
Серафим Вырицкий, стекаются тысячи паломников со всех концов России и зарубежья
– поклониться батюшке и попросить у него молитвенной помощи. Особое
благоговение у посетителей подворья неизменно вызывает деревянная часовня рядом
с церковью, где батюшка Серафим покоится рядом со своей бывшей супругой – в
миру Ольгой Ивановной Муравьевой, принявшей впоследствии схиму с наречением
имени Серафима.
Из
поучений преподобного Серафима Вырицкого:
...Всегда
и за всё, даже за скорби, благодари Господа и Пресвятую Богородицу.
...Всемогущий
Господь управляет миром, и всё, вершащееся в нем, совершается или по милости
Божией, или по попущению Божию. Судьбы же Божии непостижимы для человека…
Только такое воззрение на сущность всего происходящего привлекает в душу мир,
не попускает увлекаться разгорячением, направляет зрение ума к Вечности и
доставляет терпение в скорбях. Да и сами скорби представляются тогда
кратковременными, ничтожными и мелочными.
...Не
сетуй на тяжесть креста, в день скорби поведай печаль твою Господу, и Он утешит
тебя.
...В
самые тяжелые времена удобно будет спасаться тот, кто в меру сил своих станет
подвизаться в молитве Иисусовой, восходя от частого призывания имени Божия к
молитве непрестанной.
...Будем
вспоминать, что «Бог есть любовь» (1Ин.4,16), и надеяться на Его неизреченное
милосердие.