Несмотря на пандемию коронавируса, молитва в наших храмах и монастырях не прекращается ни на один день. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в храмах предпринимаются все меры безопасности. Священство призывает верующих оставаться по возможности дома в эти дни. Во многих храмах ведутся трансляции Божественных литургий, что позволяет прихожанам принять участие в богослужении на расстоянии.

3 апреля православная Россия отмечала день памяти преподобного Серафима Вырицкого. В этот день в храме Казанской иконы Божией Матери в Вырице епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил литургию Преждеосвященных Даров в честь преподобного Серафима Вырицкого. За богослужением были вознесены сугубые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса. Для всех, кто хотел помолиться на литургии Преждеосвященных Даров, но в силу ограничений остался дома, телеканал «Ореол-47» и группа «Гатчинская служба новостей» ВКонтакте организовали онлайн-трансляцию литургии.

Серафим Вырицкий – один из тех святых, которых Господь посылает нам в тяжелые времена испытаний. Преподобный Серафим (в миру Василий Николаевич Муравьев; 1866–1949) явил собой пример христианского послушания, кротости и нестяжания. У него в жизни было все, чтобы жить безбедно до конца своих дней: семья, жена, дети, богатство, дом. Но один из самых богатых людей своего времени вдруг совершил неожиданный поступок – раздал все свое имение, чтобы идти за Христом. Он принял монашеский постриг в годы гонений на Церковь, став великим старцем, стяжавшим многие дары Святого Духа. Молитвенник за всех скорбящих и страждущих, святой Серафим Вырицкий помогал людям пережить лишения и сохранить веру и любовь к Господу.

Ежегодно к храму Казанской иконы Божией матери в поселке Вырица, где жил в последние годы своей жизни Серафим Вырицкий, стекаются тысячи паломников со всех концов России и зарубежья – поклониться батюшке и попросить у него молитвенной помощи. Особое благоговение у посетителей подворья неизменно вызывает деревянная часовня рядом с церковью, где батюшка Серафим покоится рядом со своей бывшей супругой – в миру Ольгой Ивановной Муравьевой, принявшей впоследствии схиму с наречением имени Серафима.

Из поучений преподобного Серафима Вырицкого:

...Всегда и за всё, даже за скорби, благодари Господа и Пресвятую Богородицу.

...Всемогущий Господь управляет миром, и всё, вершащееся в нем, совершается или по милости Божией, или по попущению Божию. Судьбы же Божии непостижимы для человека… Только такое воззрение на сущность всего происходящего привлекает в душу мир, не попускает увлекаться разгорячением, направляет зрение ума к Вечности и доставляет терпение в скорбях. Да и сами скорби представляются тогда кратковременными, ничтожными и мелочными.

...Не сетуй на тяжесть креста, в день скорби поведай печаль твою Господу, и Он утешит тебя.

...В самые тяжелые времена удобно будет спасаться тот, кто в меру сил своих станет подвизаться в молитве Иисусовой, восходя от частого призывания имени Божия к молитве непрестанной.

...Будем вспоминать, что «Бог есть любовь» (1Ин.4,16), и надеяться на Его неизреченное милосердие.