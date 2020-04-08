Принцип работы волонтёров – не навредить

- К нам поступают заявки по двум телефонам: из Гатчинской единой дежурно-диспетчерской службы и из Ленинградского областного отделения Общероссийского народного фронта, – говорит координатор штаба Андрей Иванов. – Эта региональная организация сейчас принимает заявки на горячую линию – они приходят со всей области; мы берем те, что относятся к Гатчине и району. Заявки из Единой диспетчерской службы поступают к нам напрямую – на электронную почту. Штаб занимается тем, что распределяет заявки и организует работу волонтеров.

- От кого поступают заявки, как это все происходит?

- Заявки приходят от тех, кто в группе риска. Основная группа риска – это маломобильные граждане и пожилые люди старше 65 лет. Но, конечно, мы не отказываем и более молодым, если понимаем, что человек нуждается в помощи, а получить ее неоткуда. Каждый раз это выясняется лично – в телефонном разговоре.

Волонтер штаба записывает, что он принял заявку, и передает ее волонтеру выездной группы, который непосредственно оказывает помощь: закупает и привозит лекарства, продукты. Каждой заявке присваивается индивидуальный номер, дата поступления. В бланк вписывается фамилия, имя-отчество заявителя и телефон. Волонтер вносит в заявку свои личные данные, чтобы мы знали, кто какую заявку выполнял. Волонтер и заявитель придумывают кодовое слово: пока волонтер это слово не назовет, заявитель двери не откроет. Хотя случаев мошенничества пока не было, мы рекомендуем соблюдать осторожность.

Потом мы собираем отчеты по выполненным заявкам. Отчет состоит из трех фотографий: бланка заявки, подписанного заявителем, чека из магазина, аптеки либо рецепта на бесплатное лекарство и фотографии факта передачи заказа человеку.

- Сколько у вас волонтеров, и кто они?

- На данный момент около 50 человек изъявили желание помогать по программе «Мы вместе». Главное требование – возраст 18+, но, если человеку уже за пятьдесят, я лично рекомендую ему воздержаться. Наши волонтеры, по большей части, все в возрасте от 30 до 40 лет. Очень много женщин, мужчины в основном выступают в роли водителей на личных автомобилях. Сейчас активно подключаются различные некоммерческие организации: фонд «Благо Дари» – именно от них поступила самая первая и самая большая волна волонтеров, которые прошли инструктаж и сейчас работают непосредственно «в поле»; вслед за ними пришла благотворительная организация «Открытые сердца».

И вот только что приехали совсем молодые люди из Елизаветино, в штабе у нас работает девушка-волонтер из Пудости. Помогать хотят все – и город, и район; люди разных профессий, разного достатка. У нас есть два волонтера из числа медработников, и у них свои собственные средства защиты от инфекции. Да, женщина-врач работает до трех часов дня и после своей основной работы отправляется оказывать волонтерскую помощь нуждающимся.

- Вы упомянули инструктаж для волонтеров. Как он проходит? Каковы средства защиты?

- Прежде чем выйти на работу, волонтер обязательно должен зарегистрироваться на всероссийском сайте dobro.rf. После чего в обязательном порядке он обучается по программе «Волонтеры-медики», где получает инструкции, как можно обезопасить себя и человека, с которым контактируешь. Потом волонтер проходит уже инструктаж непосредственно здесь, в штабе. В приложении WhatsApp создана беседа, куда новые волонтеры попадают только после прохождения всех необходимых формальностей – мы должны знать, кому доверяем эту миссию. Принцип нашей работы: «Не навреди».

Сейчас мы стараемся небольшим числом волонтеров перекрыть все заявки, пока все кандидаты не пройдут инструктаж и не будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Потому что каждого нужно снабдить маской, перчатками и антисептическим спреем.

- Территориальное деление есть?

- Да, мы записываем адрес волонтера, чтобы занести на карту. Для сельской местности я даю рекомендации, чтобы волонтер обратился к администрации у себя в поселении и помогал непосредственно по месту жительства (все администрации поселений работают, а заявок и в районе поступает много). Гатчинским волонтерам мы тоже стараемся направлять заявки по территориальности: кто где живет, тот близлежащие улицы и обслуживает. Это помогает сэкономить на транспортных расходах – многим приходится ездить на своих личных автомобилях.

Хотел бы отметить, что градус отзывчивости в обществе повысился: люди с готовностью идут друг другу на помощь. Недавно на горячую линию поступил звонок от бабушки из района: она в отчаянии – у нее течет бачок. Что делать? Мы передали информацию в администрацию поселения – и все исправили. Сантехник пришел и все сделал.

- Андрей Евгеньевич, какую конкретно помощь оказывают волонтеры по заявкам?

- У нас есть четкий перечень из четырех позиций: покупка продуктов, доставка лекарств, оплата услуг ЖКХ и вынос мусора. Поэтому желательно избегать обращений не по делу. Хотелось бы призвать граждан к сознательности и напомнить, что мы все-таки не бюро добрых услуг. И просьба к заявителям: заказывать продукты сразу на несколько дней, чтобы не гонять волонтера туда-сюда по мелочи. Кроме того, следует использовать доступные ресурсы: обращаться к родственникам, соседям. Тем, в свою очередь, тоже надлежит проявить внимание: если живут по соседству одинокие пожилые люди, инвалиды – справьтесь, не нужна ли помощь?

Население Гатчины и района – двести с лишним тысяч человек, и среди них немало лиц пожилого возраста. Наших ресурсов на всех не хватит. Но если в каждом отдельно взятом подъезде будет свой волонтер, мы справимся!

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в Гатчине: 8 (81371) 960-74.

Телефон горячей линии регионального отделения ОНФ для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса: 8-800-200-3411.