Проверка магазинов и подъездов

Ежедневно совершает рейд рабочая группа по объектам торговли на предмет соблюдения ограничительных мер в связи с эпидемической обстановкой. Восьмого апреля прошла проверка восьми торговых центров города Гатчины и четырех магазинов. Замечаний выявлено не было. Продолжают свою работу продовольственные магазины и аптеки. С 6 апреля разрешено работать организациям и индивидуальным предпринимателям, расположенным вне торговых, торгово-развлекательных центров, осуществляющие продажу строительных, хозяйственных товаров, автозапчастей, детских товаров, табачных изделий, товаров для сада и огорода, газет и журналов при условии обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты и расстояния при обслуживании не менее 1,5 метра между посетителями, а также организациям по ремонту одежды, компьютеров, обуви и т.д.

Другая рабочая группа ежедневно проводит проверку подъездов многоквартирных домов, по которым поступают обращения от жителей. Восьмого апреля проверки прошли по 15 адресам в присутствии представителей управляющих компаний.

Рабочей группе были представлены графики обработки домов дезсредствами. По итогам проверки было выявлено, что в 13 домах необходимо провести уборку. Были составлены акты проверки и рекомендовано управляющим компаниям устранить выявленные замечания.

8 апреля проверка была по адресам: ул. Лейтенанта Шмидта, д. 14, ул. Зверевой, д. 6, д. 8, Красноармейский пр., д. 34, ул. Хохлова, д. 21, ул. Киргетова, д. 5, ул. Академика Константинова, д. 6, д. 9, ул. Чехова, д. 22/2, ул. Слепнева, д. 3, д. 9, пр. 25 Октября, д. 50 корп. 1 (дворовая территория), ул. Хохлова, д. 17, ул. Кузьмина, д. 17, ул. Карла Маркса, д. 8А.

Сегодня рабочая группа проверяет дома в Гатчине - ул. Рощинская, д. 15, ул. Ав. Зверевой, д. 1/8, ул. Ав. Зверевой, д. 3, пр. 25 Октября, д. 47, ул. Новоселов, д. 9, ул. Изотова, д. 15, ул. Рощинская, д. 20, а также п. Новый Учхоз, д. 2, д. Корписалово, д. Вопша.