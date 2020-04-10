Ленинградские шахматисты сразятся в онлайн-турнире

Ленинградские шахматисты сразятся в онлайн-турнире

11 апреля в Ленинградской области пройдет благотворительный дистанционный турнир по шахматам среди всех возрастных групп.

Рубрики : Спорт     10 Apr 2020

Стремясь поддержать ленинградцев в период вынужденной самоизоляции и внести свой вклад в общее дело борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, организаторы соревнования – Благотворительный фонд «Волховский Фронт» и Региональная спортивная федерация шахмат Ленинградской области – проводят виртуальный турнир на шахматном портале Li Chess, а стартовые взносы участников будут направлены на приобретение средств индивидуальной защиты для Волховской межтерриториальной больницы.

Для участия в турнире необходимо до 11 апреля направить заявку по адресу: ddm24@bk.ru.

С подробной информацией о предстоящем соревновании можно познакомиться на сайте.

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