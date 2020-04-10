Ленинградские шахматисты сразятся в онлайн-турнире

Стремясь
поддержать ленинградцев в период вынужденной самоизоляции и внести свой вклад в
общее дело борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, организаторы
соревнования – Благотворительный фонд «Волховский Фронт» и Региональная
спортивная федерация шахмат Ленинградской области – проводят виртуальный турнир
на шахматном портале Li Chess, а стартовые взносы участников будут направлены
на приобретение средств индивидуальной защиты для Волховской межтерриториальной
больницы.
Для
участия в турнире необходимо до 11 апреля направить заявку по адресу:
ddm24@bk.ru.
С
подробной информацией о предстоящем соревновании можно познакомиться на сайте.