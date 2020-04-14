Гатчину и район атаковали фальшивомонетчики

Гатчину и район атаковали фальшивомонетчики

В петербургском отделении Сбербанка на Московском шоссе, а также в кассовом центре Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ обнаружили целую коллекцию поддельных купюр – рублевых и долларовых, поступивших туда из гатчинских магазинов и банковских отделений.

Рубрики : Криминал     14 Apr 2020

8-го апреля следственным управлением УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено несколько уголовных дел по части 1 статьи 186 УК РФ: изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов – как российских, так и иностранных.

В сбербанке на Московском шоссе обнаружили и изъяли поддельные 100 долларов США, две купюры по 50 долларов США и 1000 рублей, поступившие туда из гатчинского отделения сбербанка на ул. К. Маркса. Фальшивая тысячная купюра поступила в гатчинский сбербанк из АО «Дикси Юг» в Сиверском.

В кассовом центре Северо-Западного главного управления Центробанка РФ обнаружили поддельные 5000 рублей. Фальшивка поступила из гатчинского отделения ООО «Вайлдберриз». Еще одна «левая» пятитысячная пришла в кассовый центр из ООО «Базис-Логистика» в Малом Верево, а другая – из ООО «Бэта Ижевск» в Гатчине. Фальшивая купюра достоинством в 1000 рублей поступила в кассовый центр из гатчинского офиса сбербанка на Соборной. Другая поддельная тысячная прибыла из ООО «Кока-Кола» в Малом Верево. 5000 фальшивая купюра поступила в кассовый центр из ООО «Агроторг» в Сиверском.

Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

 

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