Гатчину и район атаковали фальшивомонетчики

8-го апреля следственным управлением УМВД России по
Гатчинскому району было возбуждено несколько уголовных дел по части 1 статьи
186 УК РФ: изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов – как
российских, так и иностранных.
В сбербанке на Московском шоссе обнаружили и изъяли
поддельные 100 долларов США, две купюры по 50 долларов США и 1000 рублей,
поступившие туда из гатчинского отделения сбербанка на ул. К. Маркса. Фальшивая
тысячная купюра поступила в гатчинский сбербанк из АО «Дикси Юг» в Сиверском.
В кассовом центре Северо-Западного главного управления
Центробанка РФ обнаружили поддельные 5000 рублей. Фальшивка поступила из
гатчинского отделения ООО «Вайлдберриз». Еще одна «левая» пятитысячная пришла в
кассовый центр из ООО «Базис-Логистика» в Малом Верево, а другая – из ООО «Бэта
Ижевск» в Гатчине. Фальшивая купюра достоинством в 1000 рублей поступила в
кассовый центр из гатчинского офиса сбербанка на Соборной. Другая поддельная
тысячная прибыла из ООО «Кока-Кола» в Малом Верево. 5000 фальшивая купюра
поступила в кассовый центр из ООО «Агроторг» в Сиверском.
Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.