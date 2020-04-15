ЦТЮ TV представляет!

Более того, позаниматься во многих студиях и кружках ЦТЮ может теперь любой ребенок, ведь мастер-классы творческих объединений доступны для всех на страничке ЦТЮ в социальной сети ВКонтакте.

Свой образовательный онлайн-проект Центр творчества юных назвал просто и со вкусом - творческий канал «ЦТЮ TV». Практически всю неделю на «канале» идут видеопередачи на самые разные темы. Расписание занятий на каждую следующую неделю выкладывается на страничке ЦТЮ в ВКонтакте вечером в воскресенье.

Принцип расписания близок обычному распорядку дня школьника. В первой половине дня обычно предлагается физическая разминка — например, зарядка с хореографическим коллективом «Колибри» или с цирковой студией «Радуга». Затем идут творческие занятия и мастер-классы. Так, например, на прошлой неделе юные гатчинцы смогли поучаствовать в музыкальном занятии от вокальной студии «Vokalissimo — Bellissimo» и в речевом тренинге от ЦТЮ.

Творческие мастер-классы для самых маленьких проводят педагоги детских развивающих студий ЦТЮ. Вместе с ними малыши делают своими руками игрушки, лепят из пластилина и рисуют. У ребят даже есть возможность побывать на познавательных уроках: так, на прошлой неделе они познакомились с огромными африканскими улитками ахатинами.

На этой неделе дети и взрослые учатся жонглировать вместе с цирковой студией «Радуга», занимаются ритмикой, стретчингом и речевым тренингом, разучивают танцевальную фитнес-программу зумба, учатся делать картины из мозаики и играют всей семьей. По вечерам малыши могут послушать вечерние сказки или посмотреть мультфильм в виртуальном кинозале ЦТЮ.

Каждая творческая онлайн-неделя Центра творчества юных завершается виртуальным показом спектаклей Гатчинского Театра юного зрителя. Так, в минувшую субботу маленькие гатчинцы посмотрели спектакль ТЮЗа по мотивам пьесы Е. Шварца «Красная Шапочка» (режиссер Елена Котельникова).

Центр творчества юных подготовил приятный виртуальный сюрприз и для взрослых гатчинцев. Для любителей музыки на страничке ЦТЮ во ВКонтакте выкладываются записи концертов Гатчинского эстрадно-духового оркестра под руководством Юрия Крутелёва.

Присоединяйтесь к Центру творчества юных! Если вы не успели вовремя попасть на виртуальное занятие — не огорчайтесь: все они записаны и выложены на странице ЦТЮ в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/mbu_ctu).

Подготовила Юлия Лысанюк