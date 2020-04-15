ЦТЮ TV представляет!

Более
того, позаниматься во многих студиях и кружках ЦТЮ может теперь любой ребенок,
ведь мастер-классы творческих объединений доступны для всех на страничке ЦТЮ в
социальной сети ВКонтакте.
Свой
образовательный онлайн-проект Центр творчества юных назвал просто и со вкусом -
творческий канал «ЦТЮ TV». Практически всю неделю на «канале» идут
видеопередачи на самые разные темы. Расписание занятий на каждую следующую
неделю выкладывается на страничке ЦТЮ в ВКонтакте вечером в воскресенье.
Принцип
расписания близок обычному распорядку дня школьника. В первой половине дня
обычно предлагается физическая разминка — например, зарядка с хореографическим
коллективом «Колибри» или с цирковой студией «Радуга». Затем идут творческие занятия
и мастер-классы. Так, например, на прошлой неделе юные гатчинцы смогли
поучаствовать в музыкальном занятии от вокальной студии «Vokalissimo —
Bellissimo» и в речевом тренинге от ЦТЮ.
Творческие
мастер-классы для самых маленьких проводят педагоги детских развивающих студий
ЦТЮ. Вместе с ними малыши делают своими руками игрушки, лепят из пластилина и
рисуют. У ребят даже есть возможность побывать на познавательных уроках: так,
на прошлой неделе они познакомились с огромными африканскими улитками
ахатинами.
На
этой неделе дети и взрослые учатся жонглировать вместе с цирковой студией
«Радуга», занимаются ритмикой, стретчингом и речевым тренингом, разучивают
танцевальную фитнес-программу зумба, учатся делать картины из мозаики и играют
всей семьей. По вечерам малыши могут послушать вечерние сказки или посмотреть
мультфильм в виртуальном кинозале ЦТЮ.
Каждая
творческая онлайн-неделя Центра творчества юных завершается виртуальным показом
спектаклей Гатчинского Театра юного зрителя. Так, в минувшую субботу маленькие гатчинцы посмотрели спектакль ТЮЗа
по мотивам пьесы Е. Шварца «Красная Шапочка» (режиссер Елена Котельникова).
Центр
творчества юных подготовил приятный виртуальный сюрприз и для взрослых
гатчинцев. Для любителей музыки на страничке ЦТЮ во ВКонтакте выкладываются
записи концертов Гатчинского эстрадно-духового оркестра под руководством Юрия
Крутелёва.
Присоединяйтесь
к Центру творчества юных! Если вы не
успели вовремя попасть на виртуальное занятие — не огорчайтесь: все они записаны
и выложены на странице ЦТЮ в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/mbu_ctu).
Подготовила
Юлия Лысанюк