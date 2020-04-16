«ТЕАТР и К°»: победа под «Московскими звёздами»

Второй международный
многожанровый конкурс-фестиваль «Московские звезды» проходил в Москве с 22
марта по 6 апреля 2020 года - в заочном формате в связи с эпидемиологической
ситуацией в стране.
В номинации
«Исполнительское искусство» диплом I степени был присужден ведущему актеру
театрального объединения Сергею Богмуту — исполнителю моноспектакля «Исповедь»
по повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего». В этом спектакле Сергей Богмут
сыграл главную и единственную роль маленького человека - Аксентия Ивановича
Поприщина, дворянина, титулярного советника, короля Испании.
Творческому
объединению «ТЕАТР и К°» вручен почетный диплом лауреата I степени
конкурса-фестиваля «Московские звезды».
Художественный
руководитель и главный режиссер Юрий Иванович Давыдкин получил от учредителей
конкурса «Сертификат куратора конкурсных работ фестиваля» и благодарственное
письмо. Благодарственными письмами фестиваля также отмечен вклад в победу
коллектива директора Гатчинского Дворца молодежи Виктории Черновой и
арт-директора «ТЕАТР и К°» Ольги Чернявской.
Многожанровый
фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Московские
звезды» проводится благотворительным фондом культурно-социальных инициатив им.
И.С. Тургенева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации,
департамента культуры города Москвы, а также других министерств и ведомств
культуры и образования Российской Федерации.
Фестиваль искусств
«Московские звезды» объединяет в себе самые разные сферы творчества в одном
арт-пространстве. Как заявляют организаторы фестиваля, для них очень важно,
чтобы он стал не просто большим культурным событием Москвы, но и первой,
по-настоящему интерактивной площадкой проявления талантов его участников.
Поздравляем артистов
творческого объединения «ТЕАТР и К°» с заслуженной победой!