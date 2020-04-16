«ТЕАТР и К°»: победа под «Московскими звёздами»

Второй международный многожанровый конкурс-фестиваль «Московские звезды» проходил в Москве с 22 марта по 6 апреля 2020 года - в заочном формате в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

В номинации «Исполнительское искусство» диплом I степени был присужден ведущему актеру театрального объединения Сергею Богмуту — исполнителю моноспектакля «Исповедь» по повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего». В этом спектакле Сергей Богмут сыграл главную и единственную роль маленького человека - Аксентия Ивановича Поприщина, дворянина, титулярного советника, короля Испании.

Творческому объединению «ТЕАТР и К°» вручен почетный диплом лауреата I степени конкурса-фестиваля «Московские звезды».

Художественный руководитель и главный режиссер Юрий Иванович Давыдкин получил от учредителей конкурса «Сертификат куратора конкурсных работ фестиваля» и благодарственное письмо. Благодарственными письмами фестиваля также отмечен вклад в победу коллектива директора Гатчинского Дворца молодежи Виктории Черновой и арт-директора «ТЕАТР и К°» Ольги Чернявской.

Многожанровый фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Московские звезды» проводится благотворительным фондом культурно-социальных инициатив им. И.С. Тургенева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, департамента культуры города Москвы, а также других министерств и ведомств культуры и образования Российской Федерации.

Фестиваль искусств «Московские звезды» объединяет в себе самые разные сферы творчества в одном арт-пространстве. Как заявляют организаторы фестиваля, для них очень важно, чтобы он стал не просто большим культурным событием Москвы, но и первой, по-настоящему интерактивной площадкой проявления талантов его участников.

Поздравляем артистов творческого объединения «ТЕАТР и К°» с заслуженной победой!



