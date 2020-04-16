Ушёл из жизни С.А. Букашкин

Вся жизнь Сергея Александровича связана с Гатчинской землей: он родился в деревне Даймище, 37 лет трудился на благо жителей Гатчинского района. Его трудовая биография началась на птицефабрике «Заводской» в деревне Батово, куда он пришел после окончания Ленинградского сельскохозяйственного института - зоотехник, бригадир. А затем - председатель исполкома Рождественского сельского совета народных депутатов, глава администрации Рождественского сельского поселения. Сергей Александрович 33 года работал в органах местного самоуправления. За время работы проявил себя грамотным, компетентным, инициативным руководителем, многое сделал для развития Рождественского сельского поселения. Под его руководством проводилась большая работа по благоустройству территорий, улучшению условий проживания граждан, устойчивому функционированию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

С.А. Букашкин стоял у истоков проведения Пушкинского праздника «Тебя ж, как первую любовь России сердце не забудет…», ставшего традиционным на гатчинской земле.

Особую заботу Сергей Александрович проявлял к ветеранам войны и труда. Не оставлял без внимания ни один звонок, ни одно обращение.

Коллеги по работе, руководители предприятий и организаций района высоко ценили его профессионализм, ответственность, обязательность и надежность.

Большим авторитетом Сергей Александрович пользовался у глав муниципальных образований и глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района.

За свой труд С.А. Букашкин награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За заслуги в проведении сельскохозяйственной переписи», наградами Гатчинского муниципального района, губернатора Ленинградской области.

Совет депутатов, коллектив администрации Гатчинского муниципального района, главы муниципальных образований, главы администраций городских и сельских поселений выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Александровича.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.